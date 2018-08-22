В Волжском районе на трассе Самара - Волгоград столкнулись четыре автомобиля

Вечером 22 августа на 15 км дороги Самара - Волгоград в Волжском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ГИБДД, в аварии участвовали Lada Priora, Datsun, ВАЗ-2114 и Volkswagen. Пострадал один человек — водитель Lada Priora. Он же, по предварительным данным, является виновником аварии. По какой-то причине мужчина выехал на встречную полосу.