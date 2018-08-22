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ДТП Происшествия

В Волжском районе на трассе Самара - Волгоград столкнулись четыре автомобиля

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 22 августа на 15 км дороги Самара - Волгоград в Волжском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ГИБДД, в аварии участвовали Lada Priora, Datsun, ВАЗ-2114 и Volkswagen. Пострадал один человек — водитель Lada Priora. Он же, по предварительным данным, является виновником аварии. По какой-то причине мужчина выехал на встречную полосу.

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Последние комментарии

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Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

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двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

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Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

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да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

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