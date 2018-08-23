"Ладья" с разгромным счетом проиграла "Снежным барсам" на Кубке Сахарова

В среду, 22 августа, во второй день соревнований на Кубке Сахарова ХК "Ладья" проиграл "Снежным барсам" из Астаны со счетом 1:6, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на четвертой минуте открыл Батырлан Муратов, реализовавший удаление в составе хозяев.

В начале второго периода гости во второй раз использовали "лишнего" - Самат Данияр сделал счет 0:2. В концовке второго периода Артур Гатиятов отличился в тот момент, когда численное преимущество было у хозяев (0:3).

В самом начале третьего периода Айдос Жорабек довел счет до 0:4. В середине периода Егор Плаксин отыграл одну шайбу (1:4), но Олег Бойко вскоре увеличил счет - 1:5. Точку в матче поставил Кирилл Балдин (как и Бойко, отличился в большинстве) - 1:6 победа астанинцев.