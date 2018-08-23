ФК "Сызрань-2003" прошла "Ротор" в Кубке России

В среду, 22 августа, ФК "Сызрань-2003" в матче 1/32 Кубка России на своем поле обыграла волгоградский "Ротор".
Основное время матча прошло без забитых голов. А уже на третей минуте овертайма гол в ворота "Ротора" забил полузащитник Василий Березун.
Через без малого 10 минут сызранцы остались в меньшинстве - за две желтые карточки с поля был удален Игорь Шевченко. А еще через три минуты гости реализовали пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.
Футболисты "Сызрани-2003" смогли дотерпеть до серии пенальти, в которой их голкипер Виталий Шильников парировал два удара. Сызранцы же не реализовали только одну попытку - 4:3 счет в серии пенальти, и "Сызрань-2003" прошла в 1/16 Кубка России.
Как сообщают СМИ, главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов после поражения уже подал в отставку.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.