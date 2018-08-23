ФК "Сызрань-2003" прошла "Ротор" в Кубке России

В среду, 22 августа, ФК "Сызрань-2003" в матче 1/32 Кубка России на своем поле обыграла волгоградский "Ротор".

Основное время матча прошло без забитых голов. А уже на третей минуте овертайма гол в ворота "Ротора" забил полузащитник Василий Березун.

Через без малого 10 минут сызранцы остались в меньшинстве - за две желтые карточки с поля был удален Игорь Шевченко. А еще через три минуты гости реализовали пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Футболисты "Сызрани-2003" смогли дотерпеть до серии пенальти, в которой их голкипер Виталий Шильников парировал два удара. Сызранцы же не реализовали только одну попытку - 4:3 счет в серии пенальти, и "Сызрань-2003" прошла в 1/16 Кубка России.

Как сообщают СМИ, главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов после поражения уже подал в отставку.