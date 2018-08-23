В Самаре пострадал велосипедист, врезавшийся в открывшуюся дверь Mercedes

В четверг, 23 августа, сотрудники полиции продолжают проверку по факту ДТП, в котором пострадал 28-летний велосипедист, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 15 августа в 23:05 40-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes, ехала по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Ак.Платонова в направлении ул. Часовой и на пересечении с ул. Новомайской остановилась на запрещающий сигнал светофора.

После остановки находившаяся на заднем сиденье 28-летняя пассажирки автомобиля открыла правую заднюю дверь, и в нее врезался ехавший сзади в попутном направлении велосипедист. После аварии он обратился в лечебное учреждение и был госпитализирован.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.