Вакцинация против гриппа предотвратила случаи заболевания населения в прошлом году, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Благодаря высокому проценту охвата населения профилактическими прививками за прошедший год заболеваемость гриппом снизилась более чем на 500 случаев.
В сентябре в Самарской области стартует прививочная кампания против гриппа. Ежегодная массовая иммунизация проводится, чтобы уменьшить частоту осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
В целом для иммунизации людей из групп риска, определенных национальным календарем прививок, планируется охватить прививками против гриппа 47% населения области.
Вакцинацию в предэпидемический период в первую очередь должны пройти те, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений:
- лица старше 60 лет, прежде всего, проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия, отмечают в Роспотребнадзоре. Список возможных осложнений обширен: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит и перикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга, сосудов. Также при гриппе нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания.
"Человек имеет защиту от инфекции только с 14 дня после вакцинации, а через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует, - сообщают в Роспотребнадзоре. - Поэтому вакцинацию против гриппа необходимо повторять ежегодно. Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Необоснованным считается отказ родителей от иммунизации детей, так как риск возникновения осложнений от перенесенного гриппа у не иммунизированных детей в несколько раз выше, чем у тех, кто вовремя привился. По многолетним данным эпидемиологического мониторинга, все летальные исходы были зарегистрированы у непривитых людей".
В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости гриппом птиц в стране рекомендуется осенью привиться против гриппа лицам, занятым на предприятиях птицеводства; лицам, осуществляющим разведение домашней птицы для реализации населению; сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.