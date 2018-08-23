Вакцинация против гриппа предотвратила случаи заболевания населения в прошлом году, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Благодаря высокому проценту охвата населения профилактическими прививками за прошедший год заболеваемость гриппом снизилась более чем на 500 случаев.

В сентябре в Самарской области стартует прививочная кампания против гриппа. Ежегодная массовая иммунизация проводится, чтобы уменьшить частоту осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.

В целом для иммунизации людей из групп риска, определенных национальным календарем прививок, планируется охватить прививками против гриппа 47% населения области.

Вакцинацию в предэпидемический период в первую очередь должны пройти те, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений:

лица старше 60 лет, прежде всего, проживающие в учреждениях социального обеспечения;

лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;

беременные женщины (только инактивированными вакцинами);

лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;

дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);

школьники;

медицинские работники;

работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия, отмечают в Роспотребнадзоре. Список возможных осложнений обширен: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит и перикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга, сосудов. Также при гриппе нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания.

"Человек имеет защиту от инфекции только с 14 дня после вакцинации, а через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует, - сообщают в Роспотребнадзоре. - Поэтому вакцинацию против гриппа необходимо повторять ежегодно. Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Необоснованным считается отказ родителей от иммунизации детей, так как риск возникновения осложнений от перенесенного гриппа у не иммунизированных детей в несколько раз выше, чем у тех, кто вовремя привился. По многолетним данным эпидемиологического мониторинга, все летальные исходы были зарегистрированы у непривитых людей".

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости гриппом птиц в стране рекомендуется осенью привиться против гриппа лицам, занятым на предприятиях птицеводства; лицам, осуществляющим разведение домашней птицы для реализации населению; сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей.