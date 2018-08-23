При столкновении двух легковушек в Красноярском районе пострадала 12-летняя девочка

В среду, 22 августа, в 16:30, в Красноярском районе произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Chevrolet Lacetti, ехавшего по трассе Самара — Ульяновск в направлении пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 55 и 56 км трассы он выбрал скорость, не соответствовавшую условиям движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2111 под управлением 56-летнего водителя.

В результате пострадала 12-летняя пассажирка Chevrolet. "Скорая" доставила ее в лечебное учреждение, а после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка.