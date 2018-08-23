"РКС-Самара" применяет все возможные способы для борьбы с неплатежами

Долги жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию достигли 1 миллиарда 475 миллионов. Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города.

Только 2018 году "РКС-Самара" подготовили около 100 тысяч документов по взысканию долгов. За это время направили:

- юридическим лицам - 3800 претензий о наличии долгов;

- физическим лицам - 88498 претензий;

- в суды - 1014 исков к юридическим лицам - должникам;

- в мировые суды - 2393 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников - физических лиц.

Кроме юридической работы, проводятся и различные мероприятия. Например, совместно с судебными приставами организуются рейды по должникам с описью имущества.

На некоторых должников не действуют ни уведомления, ни претензии, ни даже судебные решения. В таких случаях ресурсоснабжающая организация прибегает к крайним мерам - отключениям воды в частном секторе и тампонированию канализации в многоквартирных домах.

Проводятся и поощрительные акции, в ходе которых добросовестные абоненты получают подарки, а "забывчивые" потребители могут расстаться с долгами и принять участие в розыгрышах разнообразных призов.

Долги жителей за водоснабжение и водоотведение - это средства, которые могли быть направлены на ремонт и перекладку сетей, реконструкцию станций водоподготовки и очистных сооружений. Масштабы ремонтных работ напрямую зависят от уровня оплаты потребленных коммунальных услуг.



