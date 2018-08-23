Под Самарой пострадали водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с грузовиком

В среду, 22 августа, в 16:00, в Волжском районе участником ДТП стал 71-летний водитель Datsun on-DO, который ехал по трассе Самара — Большая Черниговка со стороны с. Яблоневый Овраг в направлении Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, между 45 и 46 км трассы, выезжая с второстепенной дороги, он столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его 66-летняя пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.