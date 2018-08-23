В Самаре задержали бомжа, подозреваемого в серийном растлении несовершеннолетних

В Самаре задержали подозреваемого в двух эпизодах сексуального насилия над детьми, которые датируются мартом 2016 года.
По данным источника в правоохранительных органах, 30-летнего парня без определенного места жительства подозревают в том, что в подъезде жилого дома в Томашевском тупике Промышленного района Самары он совершил действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Его жертвам на тот момент было по 13 лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, которые совершены в отношении лица, не достигшего 14 лет"), которая предусматривает от 12 до 20 лет реального лишения свободы.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....