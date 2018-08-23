В Самаре задержали бомжа, подозреваемого в серийном растлении несовершеннолетних

В Самаре задержали подозреваемого в двух эпизодах сексуального насилия над детьми, которые датируются мартом 2016 года.

По данным источника в правоохранительных органах, 30-летнего парня без определенного места жительства подозревают в том, что в подъезде жилого дома в Томашевском тупике Промышленного района Самары он совершил действия сексуального характера в отношении двух школьниц. Его жертвам на тот момент было по 13 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, которые совершены в отношении лица, не достигшего 14 лет"), которая предусматривает от 12 до 20 лет реального лишения свободы.