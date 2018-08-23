В Тольятти стартовал хоккейный турнир памяти Марата Калимулина

В Тольятти 22 августа стартовал традиционный турнир памяти Марата Калимулина, в котором участвуют хоккеисты 2005 года рождения.

В первый день состоялись три матча. В стартовой встрече "Дизель" (Пенза) со счетом 5:1 победил "Сарматов" (Оренбург). Следом на лед вышли "Комета" (Самара) и "Кристалл" из Саратова: со счетом 3:1 победили саратовцы. В заключительной игре "Лада" (тренеры Юрий Злов и Юрий Забродин) со счетом 11:1 переиграла "Мордовию" из Саранска, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.