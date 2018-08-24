В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр

В полицию обратился сотрудник банка, расположенного на ул. Тополиной в г. Тольятти с сообщением о том, что при проверке одного из банкоматов были выявлены несколько купюр номиналом 5 тыс. руб. с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, в ходе осмотра полицейские изъяли подозрительные купюры, которые были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.
Согласно заключению эксперта, банкноты изготовлены самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
В ходе расследования уголовного дела полицейские опросили сотрудников кредитного учреждения, осмотрели другие банкоматы на предмет наличия купюр с признаками подделки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также проверили на причастность к случившемуся лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных деяний.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, местного жителя 1993 г. р., который часто приходил к одному и тому же банкомату, где позднее и были обнаружены фальшивые банкноты. Предполагаемый злоумышленник был задержан стражами правопорядка, в ходе досмотра у него были изъято пять купюр номиналом 5 тыс. рублей.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....