В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр

В полицию обратился сотрудник банка, расположенного на ул. Тополиной в г. Тольятти с сообщением о том, что при проверке одного из банкоматов были выявлены несколько купюр номиналом 5 тыс. руб. с признаками подделки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, в ходе осмотра полицейские изъяли подозрительные купюры, которые были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта, банкноты изготовлены самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В ходе расследования уголовного дела полицейские опросили сотрудников кредитного учреждения, осмотрели другие банкоматы на предмет наличия купюр с признаками подделки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также проверили на причастность к случившемуся лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных деяний.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, местного жителя 1993 г. р., который часто приходил к одному и тому же банкомату, где позднее и были обнаружены фальшивые банкноты. Предполагаемый злоумышленник был задержан стражами правопорядка, в ходе досмотра у него были изъято пять купюр номиналом 5 тыс. рублей.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего.