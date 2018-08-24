Минпромторг РФ окажет содействие в создании автомобильного инжинирингового центра в Тольятти

В среду, 22 августа, в Жигулевской долине состоялось заседание совета и общее собрание членов Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области".

В мероприятии участвовали директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков, врио заместителя председателя правительства - министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, топ-менеджмент ПАО "АвтоВАЗ" и члены кластера - производители автокомпонентов.

Участники обсудили и утвердили годовой отчет Ассоциации, приоритетные направления деятельности КАПСО на 2018 год и ряд других практических вопросов, в том числе создание в Самарской области автомобильного инжинирингового центра и меры поддержки предприятий автопрома.

В своем выступлении генеральный директор КАПСО Андрей Крайнов подчеркнул, что запросы автостроительных компаний, приходящие к поставщикам, все реже содержат конструкторскую документацию: 2D-чертежи или 3D-модели. А с запуском с 2021 года альянсом "РЕНО-НИССАН-МИЦУБИСИ" новой платформы CMF у многих локальных производителей автокомпонентов уже сейчас возникают трудности. И создание локального инжинирингового центра могло бы стать одним из решений для развития компетенций российских поставщиков и выходом из сложившейся ситуации.

"Понятно, что построить с нуля полноценный центр в Тольятти и в любом другом городе Российской Федерации мы уже не успеем. Тем не менее есть несколько других вариантов. Это локализация в нашей стране одной из глобальных инжиниринговых компаний или же создание центра на базе "НАМИ" с привлечением компетенций вузов. В этом случае мы надеемся на поддержку государства", - отметил Андрей Крайнов.

Принято решение о формировании рабочей группы, которая совместно с Минпромторгом РФ займется разработкой концепции создания инжинирингового центра.

О мерах господдержки в своем выступлении рассказал Сергей Безруков. По словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ, предприятия Самарской области входят в пятерку самых активных регионов по привлеченным средствам от государства. При этом поставщикам автокомпонентов нужно продолжать работать по программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости" с целью компенсации расходов на обучение персонала. Также не стоит забывать и про льготные займы ФРП под 1% для компаний автокомпонентной отрасли. Эти меры позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными и быть в пуле поставщиков.

Подводя итоги совещания, Николай Брусникин подчеркнул важность продолжения системной работы в рамках реализации дорожной карты по развитию кооперации АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН с поставщиками в целях локализации производства автокомпонентов и развития локальной панели поставщиков.

"Дорожная карта включает в себя более 60 локальных и локализованных предприятий и является поэтапным планом повышения конкурентоспособности предприятий. Уже подписано и реализуется 17 дорожных карт, три - на стадии подписания и еще шесть - на этапе согласования. Считаю это хорошей практикой взаимоотношений всех заинтересованных сторон. Рассчитываю, что эта работа будет продолжаться и дальше", - отметил Николай Брусникин.

Также на общем собрании был рассмотрен вопрос о приеме в Ассоциацию семи новых членов. Единогласным решением предприятия-кандидаты были одобрены. Таким образом, кластер автомобильной промышленности Самарской области теперь объединяет 66 компаний, оборот участников кластера превысил 300 млрд рублей (с учетом ПАО "АвтоВАЗ").