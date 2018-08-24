Минпромторг РФ окажет содействие в создании автомобильного инжинирингового центра в Тольятти

В среду, 22 августа, в Жигулевской долине состоялось заседание совета и общее собрание членов Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области".
В мероприятии участвовали директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков, врио заместителя председателя правительства - министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, топ-менеджмент ПАО "АвтоВАЗ" и члены кластера - производители автокомпонентов.
Участники обсудили и утвердили годовой отчет Ассоциации, приоритетные направления деятельности КАПСО на 2018 год и ряд других практических вопросов, в том числе создание в Самарской области автомобильного инжинирингового центра и меры поддержки предприятий автопрома.
В своем выступлении генеральный директор КАПСО Андрей Крайнов подчеркнул, что запросы автостроительных компаний, приходящие к поставщикам, все реже содержат конструкторскую документацию: 2D-чертежи или 3D-модели. А с запуском с 2021 года альянсом "РЕНО-НИССАН-МИЦУБИСИ" новой платформы CMF у многих локальных производителей автокомпонентов уже сейчас возникают трудности. И создание локального инжинирингового центра могло бы стать одним из решений для развития компетенций российских поставщиков и выходом из сложившейся ситуации.
"Понятно, что построить с нуля полноценный центр в Тольятти и в любом другом городе Российской Федерации мы уже не успеем. Тем не менее есть несколько других вариантов. Это локализация в нашей стране одной из глобальных инжиниринговых компаний или же создание центра на базе "НАМИ" с привлечением компетенций вузов. В этом случае мы надеемся на поддержку государства", - отметил Андрей Крайнов.
Принято решение о формировании рабочей группы, которая совместно с Минпромторгом РФ займется разработкой концепции создания инжинирингового центра.
О мерах господдержки в своем выступлении рассказал Сергей Безруков. По словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ, предприятия Самарской области входят в пятерку самых активных регионов по привлеченным средствам от государства. При этом поставщикам автокомпонентов нужно продолжать работать по программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости" с целью компенсации расходов на обучение персонала. Также не стоит забывать и про льготные займы ФРП под 1% для компаний автокомпонентной отрасли. Эти меры позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными и быть в пуле поставщиков.
Подводя итоги совещания, Николай Брусникин подчеркнул важность продолжения системной работы в рамках реализации дорожной карты по развитию кооперации АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН с поставщиками в целях локализации производства автокомпонентов и развития локальной панели поставщиков.
"Дорожная карта включает в себя более 60 локальных и локализованных предприятий и является поэтапным планом повышения конкурентоспособности предприятий. Уже подписано и реализуется 17 дорожных карт, три - на стадии подписания и еще шесть - на этапе согласования. Считаю это хорошей практикой взаимоотношений всех заинтересованных сторон. Рассчитываю, что эта работа будет продолжаться и дальше", - отметил Николай Брусникин.
Также на общем собрании был рассмотрен вопрос о приеме в Ассоциацию семи новых членов. Единогласным решением предприятия-кандидаты были одобрены. Таким образом, кластер автомобильной промышленности Самарской области теперь объединяет 66 компаний, оборот участников кластера превысил 300 млрд рублей (с учетом ПАО "АвтоВАЗ").
Последние комментарии
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
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