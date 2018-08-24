Мужчину, сообщившего о заминировании самарского ГУ МВД, направили на принудительное лечение

Вступил в силу приговор суда Волжского района, вынесенный 29-летнему самарцу, которого обвиняли в ложном сообщении о заминировании здания областного ГУ МВД России. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Инцидент произошел 5 апреля Мужчина оставил анонимное ложное сообщение на интернет-портале ФСБ России. Правоохранители проверили его, но взрывных устройств не обнаружили.

Сотрудники ФСБ в течение нескольких часов задержали отправителя сообщения — 29-летнего мужчину. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело.

Задержанный признал вину и объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.

Волжский районный суд, принимая во внимание наличие у него психического расстройства, назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Приговор вступил в силу.