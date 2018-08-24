Мужчину, сообщившего о заминировании самарского ГУ МВД, направили на принудительное лечение

Вступил в силу приговор суда Волжского района, вынесенный 29-летнему самарцу, которого обвиняли в ложном сообщении о заминировании здания областного ГУ МВД России. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
Инцидент произошел 5 апреля Мужчина оставил анонимное ложное сообщение на интернет-портале ФСБ России. Правоохранители проверили его, но взрывных устройств не обнаружили.
Сотрудники ФСБ в течение нескольких часов задержали отправителя сообщения — 29-летнего мужчину. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело.
Задержанный признал вину и объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.
Волжский районный суд, принимая во внимание наличие у него психического расстройства, назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Приговор вступил в силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.