Один человек погиб и двое попали в реанимацию после столкновения двух легковушек в Красноярском районе

Утром 24 августа в Красноярском районе на 1046 км трассы М-5, между с. Красный Яр и деревней Средняя Солонцовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и Kia Rio. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным полиции, за рулем ВАЗ-21099 был 58-летний житель пос. Серноводск. Около 6:00 он ехал по трассе М-5 и, обгоняя почтовый грузовик Mercedes-Benz Actrosв в зоне действия знака "Обгон запрещен", на встречной полосе столкнулся с Kia Rio под управлением 26-летней женщины. От удара "девяносто девятую" отбросило на свою полосу, где она столкнулась с грузовиком Mercedes.
В результате аварии водитель ВАЗ-21099 погиб. Девушку, управлявшую Kia Rio, и ее 22-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Как сообщают в ПСС по Самарской области, тело погибшего водителя зажало деформированными конструкциями автомобиля. Чтобы извлечь его из поврежденной машины в 6:09 на место происшествия выехала дежурная смена техногенного отряда ПСО СО. Туда же прибыли спасатели пожарной части № 110, сотрудники полиции и "скорой помощи". В 7:08 спасатели деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам МВД.
По факту ДТП полицейские ведут проверку.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!