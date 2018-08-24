Один человек погиб и двое попали в реанимацию после столкновения двух легковушек в Красноярском районе

Утром 24 августа в Красноярском районе на 1046 км трассы М-5, между с. Красный Яр и деревней Средняя Солонцовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и Kia Rio. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным полиции, за рулем ВАЗ-21099 был 58-летний житель пос. Серноводск. Около 6:00 он ехал по трассе М-5 и, обгоняя почтовый грузовик Mercedes-Benz Actrosв в зоне действия знака "Обгон запрещен", на встречной полосе столкнулся с Kia Rio под управлением 26-летней женщины. От удара "девяносто девятую" отбросило на свою полосу, где она столкнулась с грузовиком Mercedes.

В результате аварии водитель ВАЗ-21099 погиб. Девушку, управлявшую Kia Rio, и ее 22-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Как сообщают в ПСС по Самарской области, тело погибшего водителя зажало деформированными конструкциями автомобиля. Чтобы извлечь его из поврежденной машины в 6:09 на место происшествия выехала дежурная смена техногенного отряда ПСО СО. Туда же прибыли спасатели пожарной части № 110, сотрудники полиции и "скорой помощи". В 7:08 спасатели деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам МВД.

По факту ДТП полицейские ведут проверку.