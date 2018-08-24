В Самаре идет обновление дворов и внутридворовых проездов

В четверг, 23 августа, в Самаре представители министерства транспорта и автомобильных дорог области, Общероссийского народного фронта (ОНФ), подрядной организации и жители оценили ход работ по ремонту дорог и внутридворовых проездов по адресам: ул. Магнитогорская, 6-6а, ул. Осипенко, 18 и ул. Саранская, 13.
В этом году городские округа и районы области получили из регионального Дорожного фонда субсидии в размере 3,9 млрд рублей. Деньги пошли на ремонт 223,9 км дорог местного значения, 172 дворов и 326 внутриквартальных проездов. Больше всего средств направили в Самару (226,1 млн руб.), Тольятти (166,8 млн руб.), Сызрань (32,8 млн руб.) и Жигулевск (11,5 млн руб.). В муниципалитетах приводят в порядок 115 дворов и 173 проездов.
Кроме того, в текущем году Самаре выделено 189,8 млн руб. на ремонт дворов и проездов в рамках "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). На эти средства будет благоустроено 60 общественных пространств.
Напомним, реализация в Самарской области проекта ФКГС находится под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципалитетов поставлена задача - обеспечить завершение всех работ по объектам до 1 сентября. Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу - на всех этапах работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю.
"Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старших по дому, общественных советов работы не должны приниматься", - отметил глава региона 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.
Представители регионального минтранса, Общероссийского народного фронта (ОНФ), подрядной организации и жители посмотрели, как ведут ремонтные работы во дворах по трем адресам: ул. Магнитогорская, 6-6а, ул. Осипенко, 18 и ул. Саранская, 13.
Территория около домов №№ 6-6а по ул. Магнитогорской долгое время была в плохом состоянии: на детской площадке были старые конструкции, дорога не ремонтировалась более 40 лет и пришла в негодность. Старшая по дому №6а по ул. Магнитогорской Альбина Винокурова рассказала, что теперь здесь есть новые дорога и детская площадка, сделали пешеходную дорожку, подходы к дому, а также автомобильную парковку.
"Территорию еще продолжают благоустраивать: здесь будет газон, установят ограждения и посадят деревья", - сообщила Альбина Винокурова.
Хорошими впечатлениями поделилась и жительница Светлана Хорошева: "Я приезжаю сюда к внучкам. Раньше на площадке были только горка и качели, а теперь все новое, хорошее. Детям нравится здесь гулять".
Другие два двора расположены в Октябрьском внутригородском районе. Всего на территории района 13 дворовых территорий, которые вошли в программу "Формирование комфортной городской среды". Глава администрации Октябрьского внутригородского района Самары Алла Волчкова отметила, что впервые жители высказывали пожелания по асфальтированию дорог, которые обеспечивают подъезд к домам и имеют выход на детские и спортивные площадки. К примеру, около дома №13 на ул. Саранской долгое время не было дороги. Кроме того, там отсутствует система ливневой канализации, так как дом был построен в 50-е годы прошлого века и с этим существуют технические проблемы.
Все работы контролируют сами жители.
"В каждом дворе создана инициативная группа, которая все отслеживает и высказывает замечания, если они есть, - рассказала Алла Волчкова. - Есть и профессиональный контроль: его осуществляет МБУ Самары "Дорожное хозяйство". Эксперты проверяют качество материалов, прослойку дороги, берут керны. И только после того как мы получаем лабораторное заключение, мы считаем, что общественный и лабораторный контроль пройден и можно принимать и оплачивать работы".
Оценивают ремонт и представители ОНФ. По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Екатерины Гудзима, ежедневно проходит работа по осмотру внутридворовых проездов и установке малых архитектурных форм.
"Она ведется совместно с общественным советом многоквартирных домов или с председателями ТСЖ, так как они создавали проекты и знают их лучше всего, - рассказала Екатерина Гудзима. - Бывают ситуации, когда изначальный проект не удается реализовать. Это происходит из-за того, что мешают инженерные коммуникации или же не позволяет рельеф местности. Но мы своевременно координируем усилия и вместе с подрядными организациями вносим корректировки".
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин отметил, что в этом проекте большое внимание уделено внутридворовым территориям.
"Работу ведут в рамках двух направлений, которые стыкуются: это программа "Формирование комфортной городской среды" и предоставление субсидий Дорожного фонда, - рассказал Иван Пивкин. - Еще многое нужно сделать, но, в целом, впечатление хорошее. Во многих дворах уже сделаны дороги и приведены в порядок общественные территории. Все работы должны быть завершены до 1 сентября".
Последние комментарии
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.
Для своевременного обнаружения утечек в трубопроводах необходимо использовать плановые обследования с помощью течеискателя, лучше - корреляционного. Тогда крупных аварий с отключениями можно избежать.