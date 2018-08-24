В Самаре идет обновление дворов и внутридворовых проездов

В четверг, 23 августа, в Самаре представители министерства транспорта и автомобильных дорог области, Общероссийского народного фронта (ОНФ), подрядной организации и жители оценили ход работ по ремонту дорог и внутридворовых проездов по адресам: ул. Магнитогорская, 6-6а, ул. Осипенко, 18 и ул. Саранская, 13.

В этом году городские округа и районы области получили из регионального Дорожного фонда субсидии в размере 3,9 млрд рублей. Деньги пошли на ремонт 223,9 км дорог местного значения, 172 дворов и 326 внутриквартальных проездов. Больше всего средств направили в Самару (226,1 млн руб.), Тольятти (166,8 млн руб.), Сызрань (32,8 млн руб.) и Жигулевск (11,5 млн руб.). В муниципалитетах приводят в порядок 115 дворов и 173 проездов.

Кроме того, в текущем году Самаре выделено 189,8 млн руб. на ремонт дворов и проездов в рамках "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). На эти средства будет благоустроено 60 общественных пространств.

Напомним, реализация в Самарской области проекта ФКГС находится под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципалитетов поставлена задача - обеспечить завершение всех работ по объектам до 1 сентября. Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу - на всех этапах работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю.

"Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старших по дому, общественных советов работы не должны приниматься", - отметил глава региона 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.

Представители регионального минтранса, Общероссийского народного фронта (ОНФ), подрядной организации и жители посмотрели, как ведут ремонтные работы во дворах по трем адресам: ул. Магнитогорская, 6-6а, ул. Осипенко, 18 и ул. Саранская, 13.

Территория около домов №№ 6-6а по ул. Магнитогорской долгое время была в плохом состоянии: на детской площадке были старые конструкции, дорога не ремонтировалась более 40 лет и пришла в негодность. Старшая по дому №6а по ул. Магнитогорской Альбина Винокурова рассказала, что теперь здесь есть новые дорога и детская площадка, сделали пешеходную дорожку, подходы к дому, а также автомобильную парковку.

"Территорию еще продолжают благоустраивать: здесь будет газон, установят ограждения и посадят деревья", - сообщила Альбина Винокурова.

Хорошими впечатлениями поделилась и жительница Светлана Хорошева: "Я приезжаю сюда к внучкам. Раньше на площадке были только горка и качели, а теперь все новое, хорошее. Детям нравится здесь гулять".

Другие два двора расположены в Октябрьском внутригородском районе. Всего на территории района 13 дворовых территорий, которые вошли в программу "Формирование комфортной городской среды". Глава администрации Октябрьского внутригородского района Самары Алла Волчкова отметила, что впервые жители высказывали пожелания по асфальтированию дорог, которые обеспечивают подъезд к домам и имеют выход на детские и спортивные площадки. К примеру, около дома №13 на ул. Саранской долгое время не было дороги. Кроме того, там отсутствует система ливневой канализации, так как дом был построен в 50-е годы прошлого века и с этим существуют технические проблемы.

Все работы контролируют сами жители.

"В каждом дворе создана инициативная группа, которая все отслеживает и высказывает замечания, если они есть, - рассказала Алла Волчкова. - Есть и профессиональный контроль: его осуществляет МБУ Самары "Дорожное хозяйство". Эксперты проверяют качество материалов, прослойку дороги, берут керны. И только после того как мы получаем лабораторное заключение, мы считаем, что общественный и лабораторный контроль пройден и можно принимать и оплачивать работы".

Оценивают ремонт и представители ОНФ. По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Екатерины Гудзима, ежедневно проходит работа по осмотру внутридворовых проездов и установке малых архитектурных форм.

"Она ведется совместно с общественным советом многоквартирных домов или с председателями ТСЖ, так как они создавали проекты и знают их лучше всего, - рассказала Екатерина Гудзима. - Бывают ситуации, когда изначальный проект не удается реализовать. Это происходит из-за того, что мешают инженерные коммуникации или же не позволяет рельеф местности. Но мы своевременно координируем усилия и вместе с подрядными организациями вносим корректировки".

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин отметил, что в этом проекте большое внимание уделено внутридворовым территориям.

"Работу ведут в рамках двух направлений, которые стыкуются: это программа "Формирование комфортной городской среды" и предоставление субсидий Дорожного фонда, - рассказал Иван Пивкин. - Еще многое нужно сделать, но, в целом, впечатление хорошее. Во многих дворах уже сделаны дороги и приведены в порядок общественные территории. Все работы должны быть завершены до 1 сентября".