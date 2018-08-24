В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют движение на участке ул. Революционной

С ночи 24 августа по 30 августа в Самаре в связи с ремонтом теплотрассы будет закрыт для движения транспорта участок ул. Революционной между Московским шоссе и ул. Маломосковской, сообщает ЗАО "ПТС".

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.