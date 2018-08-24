Флористы украшают цветочные платформы к самарскому Фестивалю цветов

В пятницу, 24 августа, на площади Куйбышева флористы приступили к украшению цветочных платформ, которые примут участие в карнавальном шествии по пешеходной ул. Куйбышева. Оно пройдет в субботу, 25 августа.

"Всего около 60 человек здесь и в Струковском парке готовят экспозиции для завтрашнего Фестиваля цветов, - рассказал флорист Никита Дементьев. - Мы используем природные материалы и разные цветы - розы, гладиолусы, гортензии, подсолнухи, хризантемы и многое другое. Всего у нас порядка 10 тысяч стеблей цветов. Завтра к утру мы будем готовы передать цветочные платформы для транспортировки".

Платформы тематические: одна из них - "Самарский самовар" - выполнена с использованием сена, подсолнухов и других материалов. Другая посвящена футбольной тематике, на третьей установлена сказочная карета.

"Еще одна платформа - флористическая, здесь флористы показывают свое мастерство и красоту цветка", - пояснил Никита Дементьев.

Цветы устанавливают в так называемые "оазисы", которые сохранят их свежими на несколько дней.

В подготовке к фестивалю участвуют не только самарские флористы - помогать коллегам приехали специалисты из Санкт-Петербурга, Казани и Москвы.

"Нас с Самарой связывают очень тесные взаимоотношения, у меня здесь много друзей-флористов, - говорит флорист из Москвы Георгий Балашов. - Здесь сегодня очень большой и интересный состав профессионалов. У нас хороший опыт работы на таких мероприятиях, мы делали подобные парады в Питере. И очень здорово, что такой парад пройдет и в Самаре".

Напомним, карнавальное шествие стартует в 13:00 от площади Революции по улице Куйбышева до Струковского сада. В пешей колонне примут участие яркие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических "цветочных" костюмах.

В этот день Струковский сад украсят тысячи самых разных цветов и множество ландшафтных и флористических композиций. На сцене открытой эстрады и летнего театра пройдут концертные программы - выступят лучшие музыкальные джазовые и эстрадные исполнители, будут представлены яркие и зажигательные номера от хореографических школ города, состоятся конкурс лучших "цветочных" костюмов, флористический шоу-показ.

Полюбоваться цветочными инсталляциями можно будет на презентациях флористических салонов и на площадке "Цветочное панно", на которой пройдет литературная программа, посвященная 150-летию русского писателя, прозаика, драматурга Максима Горького.

Гости яркого летнего праздника смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля "Пластилиновый дождь", поучаствовать в мастер-классах от ведущих самарских флористов и ландшафтных дизайнеров, литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба.

Маленькие участники фестиваля смогут весело провести время на специально созданной площадке "Волшебная страна" - здесь пройдут увлекательные интерактивные программы. Ребят и их родителей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12:00. Основные мероприятия продлятся до 18:00, концертная программа в летнем театре - до 19:30.