Флористы украшают цветочные платформы к самарскому Фестивалю цветов

В пятницу, 24 августа, на площади Куйбышева флористы приступили к украшению цветочных платформ, которые примут участие в карнавальном шествии по пешеходной ул. Куйбышева. Оно пройдет в субботу, 25 августа.
"Всего около 60 человек здесь и в Струковском парке готовят экспозиции для завтрашнего Фестиваля цветов, - рассказал флорист Никита Дементьев. - Мы используем природные материалы и разные цветы - розы, гладиолусы, гортензии, подсолнухи, хризантемы и многое другое. Всего у нас порядка 10 тысяч стеблей цветов. Завтра к утру мы будем готовы передать цветочные платформы для транспортировки".
Платформы тематические: одна из них - "Самарский самовар" - выполнена с использованием сена, подсолнухов и других материалов. Другая посвящена футбольной тематике, на третьей установлена сказочная карета.
"Еще одна платформа - флористическая, здесь флористы показывают свое мастерство и красоту цветка", - пояснил Никита Дементьев.
Цветы устанавливают в так называемые "оазисы", которые сохранят их свежими на несколько дней.
В подготовке к фестивалю участвуют не только самарские флористы - помогать коллегам приехали специалисты из Санкт-Петербурга, Казани и Москвы.
"Нас с Самарой связывают очень тесные взаимоотношения, у меня здесь много друзей-флористов, - говорит флорист из Москвы Георгий Балашов. - Здесь сегодня очень большой и интересный состав профессионалов. У нас хороший опыт работы на таких мероприятиях, мы делали подобные парады в Питере. И очень здорово, что такой парад пройдет и в Самаре".
Напомним, карнавальное шествие стартует в 13:00 от площади Революции по улице Куйбышева до Струковского сада. В пешей колонне примут участие яркие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических "цветочных" костюмах.
В этот день Струковский сад украсят тысячи самых разных цветов и множество ландшафтных и флористических композиций. На сцене открытой эстрады и летнего театра пройдут концертные программы - выступят лучшие музыкальные джазовые и эстрадные исполнители, будут представлены яркие и зажигательные номера от хореографических школ города, состоятся конкурс лучших "цветочных" костюмов, флористический шоу-показ.
Полюбоваться цветочными инсталляциями можно будет на презентациях флористических салонов и на площадке "Цветочное панно", на которой пройдет литературная программа, посвященная 150-летию русского писателя, прозаика, драматурга Максима Горького.
Гости яркого летнего праздника смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля "Пластилиновый дождь", поучаствовать в мастер-классах от ведущих самарских флористов и ландшафтных дизайнеров, литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба.
Маленькие участники фестиваля смогут весело провести время на специально созданной площадке "Волшебная страна" - здесь пройдут увлекательные интерактивные программы. Ребят и их родителей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12:00. Основные мероприятия продлятся до 18:00, концертная программа в летнем театре - до 19:30.
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Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
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