Воспитатель года: В стратегии развития образования должна быть отражена поликультурность

В стратегической сессии "Лучшее - детям", которая пройдет в Самарской области во вторник, 28 августа, примет участие педагог дополнительного образования расположенного в Кинеле АНО "Город детства", победитель конкурса "Воспитатель года" Жанна Марина.

Она рассказала Волга Ньюс, что положительно оценивает формат работы в рамках стратегической сессии. По ее мнению, привлекать простых граждан (а не только экспертов) к обсуждению существующих проблем и путей их решения просто необходимо. Поясняя свою мысль, она напомнила пословицу: "Вблизи главного не увидать".

Также собеседница издания рассказала, что детский сад, в котором она работает, служит пилотной площадкой по поликультурному образованию. "Поликультурное, мультикультурное - это объединение различных культур и представлений об этих культурах, а также толерантное отношение к ним. Я думаю, для нас это всегда актуально, поскольку мы живем в многонациональном обществе", - пояснила Жанна Марина и в продолжение отметила, что, по ее мнению, "работа в поликультурном направлении должна стать миссией дошкольного образования и должна быть отражена в стратегии развития всей системы образования".

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.