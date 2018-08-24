В Тольятти возбудили уголовное дело по факту банковских махинаций на 270 млн рублей

В Тольятти 21 августа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") по факту изготовления фиктивных платежных поручений от имени ряда юридических лиц, представленных в ПАО "ВТБ 24", для обналичивания свыше 270 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с мая по июль 2016 г. кто-то, управляя расчетными счетами ряда юридических лиц, изготовил распоряжения о переводе денег - платежные поручения - и внес в них ложные сведения об основаниях платежа.

Недостоверные сведения вносили в платежные поручения для создания видимости законности перечисления средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.