В Сызрани прохожий помог задержать хулигана, ударившего полицейского по лицу

На железнодорожном вокзале Сызрани между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. Прибывший полицейский начал разнимать мужчин, однако один из них оказал сопротивление и ударил стража порядка в лицо. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.
На помощь полицейскому поспешил увидевший происходящее житель Сызрани Анатолий Медведев. Он помог задержать и доставить правонарушителя в дежурную часть. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — ч.1 ст. 318 УК РФ.
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов объявил Анатолию Медведеву на собрании личного состава отдела благодарность и вручил ему подарок.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!