16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С пристава, подозреваемой в обмане государства на 13 млн руб., взяли подписку о невыезде В Тольятти оправдали Владимира Кирюхина, которого обвиняли в обмане "ФИА-Банка" В Самарской области будут судить экс-министра имущества региона В Ставропольском районе осуждены браконьеры, поймавшие сетью более 50 рыб Сотрудники ФСБ задержали две группы мигрантов, незаконно пересекших границу

Происшествия

В Сызрани прохожий помог задержать хулигана, ударившего полицейского по лицу

СЫЗРАНЬ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 485
Версия для печати

На железнодорожном вокзале Сызрани между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. Прибывший полицейский начал разнимать мужчин, однако один из них оказал сопротивление и ударил стража порядка в лицо. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

На помощь полицейскому поспешил увидевший происходящее житель Сызрани Анатолий Медведев. Он помог задержать и доставить правонарушителя в дежурную часть. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — ч.1 ст. 318 УК РФ.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов объявил Анатолию Медведеву на собрании личного состава отдела благодарность и вручил ему подарок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2