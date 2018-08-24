В Сызрани прохожий помог задержать хулигана, ударившего полицейского по лицу

На железнодорожном вокзале Сызрани между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. Прибывший полицейский начал разнимать мужчин, однако один из них оказал сопротивление и ударил стража порядка в лицо. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте.

На помощь полицейскому поспешил увидевший происходящее житель Сызрани Анатолий Медведев. Он помог задержать и доставить правонарушителя в дежурную часть. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — ч.1 ст. 318 УК РФ.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов объявил Анатолию Медведеву на собрании личного состава отдела благодарность и вручил ему подарок.