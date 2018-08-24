"Крылья Советов" провели двухсторонку на "Металлурге"

В пятницу, 24 августа, в рамках подготовки к матчу с "Енисеем", основной состав "Крыльев" провел тренировочное занятие на главном поле стадиона "Металлург".

После разминки, разбитые тренерским штабом на две команды, игроки сыграли матч из трех таймов по 15 минут. В игре приняли участие все футболисты основы, за исключением травмированных Жозе Надсона и Срджана Мияйловича, восстанавливающихся по индивидуальной программе. Завтрашнюю тренировку команда также проведет в Самаре, а в воскресенье подготовку к матчу с "Енисеем" самарцы продолжат уже в Тюмени на стадионе "Геолог", где и пройдет матч 5 тура РПЛ, сообщает официальный сайт клуба.