"Крылья Советов" провели двухсторонку на "Металлурге"

В пятницу, 24 августа, в рамках подготовки к матчу с "Енисеем", основной состав "Крыльев" провел тренировочное занятие на главном поле стадиона "Металлург".
После разминки, разбитые тренерским штабом на две команды, игроки сыграли матч из трех таймов по 15 минут. В игре приняли участие все футболисты основы, за исключением травмированных Жозе Надсона и Срджана Мияйловича, восстанавливающихся по индивидуальной программе. Завтрашнюю тренировку команда также проведет в Самаре, а в воскресенье подготовку к матчу с "Енисеем" самарцы продолжат уже в Тюмени на стадионе "Геолог", где и пройдет матч 5 тура РПЛ, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.