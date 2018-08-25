На стратегической сессии обсудили развитие детского спорта в России и губернии

В субботу, 25 августа, на стадионе "Самара Арена" прошла стратегическая сессия по обсуждению перспектив развития детского спорта в России и Самарской области.

В пленарном заседании приняли участие глава региона Дмитрий Азаров и трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Дискуссия, в которой участвовали представители 15 регионов РФ и все муниципалитеты губернии, прошла в рамках III Всероссийского фестиваля дворового спорта в Самаре. На тематических площадках профессиональные спортсмены и тренеры, инструкторы по месту жительства говорили об использовании наследия ЧМ-2018, дискутировали по поводу создания условий для дворового спорта в городах и сельской местности, делились опытом по развитию адаптивной физкультуры.

Как отметил во вступительном слове Дмитрий Азаров, в губернии огромное внимание уделяется укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, центров дополнительного образования, СДЮШОР, поддержке профессиональных клубов. Важнейшая тема - обустройство дворовых территорий для поддержания физической формы населением региона.

"Если мы не сделаем спорт доступным в каждом дворе, если мы не создадим условия для здорового образа жизни, наверное, тяжело будет рассчитывать на здоровье нации", - подчеркнул глава региона.

Он выразил уверенность в том, что усилия правительства региона по созданию условий для занятий спортом и привлечения внимания к здоровому образу жизни будут иметь эффект и позволять выполнить задачи главы государства. Напомним, в своем послании и майских указах Владимир Путин обозначил, что в систематические занятия спортом должно быть вовлечено не менее 55% населения.

"В Самарской области этот показатель - пока только 35%. Нам нужен результат на уровне тех задач, которые определены главой государства", - подчеркнул руководитель области.

Для достижения поставленных ориентиров в этом году запланировано открытие целого ряда спортивных объектов. Ледовый каток введут в Чапаевске, физкультурно-спортивный комплекс - в Нефтегорске, ФОКи - в Шентале и Саврухе, бассейны примут посетителей в Стройкерамике и Георгиевке, новый стадион откроется в Кошках и реконструированная арена - в Чапаевске. В регионе появится более 20 универсальных спортплощадок. Кроме того, в рамках формирования комфортной городской среды преобразится спортивная инфраструктура дворовых территорий.

"Главная задача - сделать и строящиеся, и действующие спортсооружения и площадки доступными для всех юных граждан Самарской области!" - призвал Дмитрий Азаров.

Ирина Роднина, в свою очередь, отметила высокий уровень организации в Самаре фестиваля дворового спорта, который проводится под патронатом "Единой России". Она отметила не только спортивный аспект, но и возможность на "Самара Арене" обсудить актуальные вопросы и сформировать платформу по развитию детского спорта.

"Главная наша задача - создать условия для того, чтобы росло здоровое поколение", - отметила она.

По мнению депутата Госдумы, решающее влияние на молодых людей должна оказывать школа. При этом уроки физкультуры не стоит ограничивать упражнениями. Педагог должен давать знания, чтобы в будущем человек уже самостоятельно занимался физической культурой.

"Нужно научить человека быть здоровым и быть ответственным за свое здоровье. Когда человек научится ответственно относиться к своему здоровью, он поймет: это лучший инструмент достижения результата", - обратила внимание олимпийская чемпионка.

Одним из ресурсов для развития детского спорта служит наследие ЧМ-2018, отметил в своем докладе модератор одноименной дискуссии, врио вице-губернатора Александр Фетисов. По его словам, концепция использования спортивной инфраструктуры ЧМ предполагает в том числе передачу спортшколам тренировочных площадок, создание детского футбольного центра на базе Академии имени Коноплева и ЦПФ "Крылья Советов". Это позволит сформировать так называемую футбольную пирамиду в новом формате.

Был сформулирован еще ряд предложений (например, создание интерактивного музея спорта), которые войдут в итоговую программу. Документ будет представлен к середине ноября, в нем будет подробно расписано использование каждого метра "Самара Арены". Именно такую задачу на недавнем совещании по наследию ЧМ-2018 поставил Дмитрий Азаров.

"Мы ставим задачу, чтобы к 15 ноября не просто сформировать концепцию использования, - напомнил глава региона, - она должна быть очень детальной. Уверен, так и будет".

Он также сообщил, что темы развития территории Радиоцентра, а также исторической части города, которая преобразилась к мундиалю, станут основными на урбанистическом форуме в Самаре.

"Нужно вместе подумать о том, что необходимо сделать, чтобы эта территория стала новой точкой притяжения не только областного центра, но и Самарско-Тольяттинской агломерации, в которой живет 2,7 млн человек. Мы должны подойти к этому грамотно", - отметил он.

Особая роль в регионе отводится развитию адаптивного спорта. Этому была посвящена отдельная дискуссия, на которой было предложено на "Самара Арене" разместить, в частности, спортивный медико-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Немаловажным специалисты считают создание методического коррекционного центра, а также повышение квалификации инструкторов, которые занимаются с детьми с ОВЗ.

Вопрос с тренерами по месту жительства рассматривался и в рамках развития дворового спорта в городах и селах. Также участники дискуссии от Самарской области обратили внимание на слабое взаимодействие спортивных федераций с жителей глубинки. По словам модератора обсуждения, главы Исаклинского района Валерия Ятманкина, только федерации художественной и эстетической гимнастики обратили внимание на село. Первые, кстати, полностью направили полученный президентский грант на развитие гимнастики на селе.

Дмитрий Азаров согласился с позицией и поставил спортивным федерациям области задачу - налаживать более плотные контакты с районами.

По итогам сессии будет подготовлена резолюция с идеями и предложениями по развитию детского и дворового спорта. Она войдет в итоговый документ региональной сессии "Лучшее - детям". Обсуждение темы пройдет 28 августа в образовательном центре "Южный город".