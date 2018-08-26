В Самаре ночью 70 человек тушили крупный пожар в жилом доме на ул. Фрунзе

В ночь на воскресенье, 26 августа, в Самаре произошел крупный пожар на ул. Фрунзе, сообщили в региональном управлении МЧС России по Самарской области. Горел жилой дом, надворные постройки и кровля соседнего дома на площади 375 кв. м.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 3:13. В тушении участвовали 70 человек. Использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 4:02, а полностью ликвидировать в 5:22.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из дома было эвакуировано 22 человека. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
В МЧС не уточняют адрес горевшего дома, в оперативных службах же сообщают, что горел дом в районе перекрестка улиц Фрунзе и Льва Толстого.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?