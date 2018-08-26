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Пожары Происшествия

В Самаре ночью 70 человек тушили крупный пожар в жилом доме на ул. Фрунзе

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на воскресенье, 26 августа, в Самаре произошел крупный пожар на ул. Фрунзе, сообщили в региональном управлении МЧС России по Самарской области. Горел жилой дом, надворные постройки и кровля соседнего дома на площади 375 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 3:13. В тушении участвовали 70 человек. Использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 4:02, а полностью ликвидировать в 5:22.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из дома было эвакуировано 22 человека. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

В МЧС не уточняют адрес горевшего дома, в оперативных службах же сообщают, что горел дом в районе перекрестка улиц Фрунзе и Льва Толстого.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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