В Самаре ночью 70 человек тушили крупный пожар в жилом доме на ул. Фрунзе

В ночь на воскресенье, 26 августа, в Самаре произошел крупный пожар на ул. Фрунзе, сообщили в региональном управлении МЧС России по Самарской области. Горел жилой дом, надворные постройки и кровля соседнего дома на площади 375 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 3:13. В тушении участвовали 70 человек. Использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 4:02, а полностью ликвидировать в 5:22.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из дома было эвакуировано 22 человека. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

В МЧС не уточняют адрес горевшего дома, в оперативных службах же сообщают, что горел дом в районе перекрестка улиц Фрунзе и Льва Толстого.