В Жигулевске отметили День города

В воскресенье, 26 августа, в Жигулевске отмечали День города. Жигулевцев с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Одним из подарков жителям города к празднику стало открытие спортивной площадки около дома №20 по улице Вокзальной. Это уже третья территория, благоустроенная по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году, еще три откроются в ближайшее время.

Руководитель отделения по работе с населением Железнодорожного микрорайона Лариса Колосова рассказала, что на общественном голосовании жители выбрали именно эту территорию для обустройства спортплощадки. Раньше здесь был пустырь, существовал риск того, что он превратится в несанкционированную свалку. Местные жители прилагали много усилий, для очистки территории от мусора и бурьяна.

"Это долгожданный и действительно нужный подарок. Вы видите сколько у нас тут детей! — говорит Лариса Колосова. — Спасибо огромное, что нас услышали, нас поддержали".

Строительство спортплощадки продолжалось в течение этого лета и обошлось в 4,8 млн рублей. Она включает в себя корт, где летом можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, а зимой здесь будут заливать каток. Кроме того, на площадке есть зона, оборудованная тренажерами, а также здесь установлены скамейки, урны и современное освещение.

Процесс строительства, по словам Ларисы Колосовой, контролировать было очень легко: "Мы это делали буквально с балкона, поскольку многие общественники живут в доме, под окнами которого шла стройка. Из других домов тоже постоянно приходили активисты. Можно без преувеличения сказать, что это наше детище, выпестованное за это лето".

Особенно общественницу сегодня радует тот факт, что родители играют здесь вместе с детьми: "Это прямо бальзам на душу, давно такого у нас не видела".

11-летний Матвей Орлов рассказал, что они с друзьями уже облюбовали эту площадку, чаще всего мальчишки играют здесь в футбол и баскетбол, занимаются "на тренажерках".

"Народу собирается много, приходят дети с соседних домов. Раньше мы играли в другом дворе, но туда далеко ходить", — рассказал Матвей.

Евгений Александров с родителями и друзьями любит играть здесь в стритбол. Ему тоже нравятся тренажеры — они красивые и удобны, говорит он.

"Поле хорошее, с резиновым покрытием. На старом поле — земля, камни, можно споткнуться и удариться, а здесь не опасно. Да и вообще, здесь гораздо интереснее, теперь все сюда ходят!", — резюмировал пятиклассник.

Вечером на главной площади Жигулевска состоялся праздничный концерт. С Днем города жигулевцев поздравил глава региона. "Жигулевск расположен в самом красивом месте Самарской области, и подстать этой красоте люди, которые здесь живут", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что история города неразрывно связана со строительством ГЭС, уникального гидротехнического сооружения, 60-летие которого отмечалось совсем недавно.

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Здесь умеют хранить традиции и смотреть в будущее, устремляясь к новым победам. Я хочу пожелать процветания Жигулевску. У нас с вами есть совершенно четкие планы по развитию города. Мы совсем недавно обсуждали их вместе. И я уверен, что каждый из вас приложит максимум усилий для того, чтобы все задуманное воплотить в жизнь".