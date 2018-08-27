На трассе М-5 под Самарой после ДТП рассыпались дыни, из-за которых произошло еще две аварии

В понедельник, 27 август, в 4:35 на 1005 км автодороги М-5 в Волжском районе водитель грузовика КамАЗ наехал на стоявший автомобиль "Газель", перевозивший дыни, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, после удара КамАЗ съехал в кювет, а дыни рассыпались по дороге.

И в 4:37 между 1005 и 1006 км трассы М-5 водитель автомобиля Nissan наехал на рассыпанные дыни, не справился с управлением, съехал в кювет, где его машина опрокинулась на бок.

Затем, в 5:15 на том же участке трассы М-5, водитель автомобиля Peugeot, увидев разбитую Газель и дыни, начал перестраиваться и столкнулся с попутным автомобилем Lexus.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.