В новокуйбышевской школе №21 число учеников ежегодно вырастает на 25-40 человек

Когда в школе увеличивается количество учащихся? Когда родители доверяют ее педагогам, качеству образования и приводят детей не только в начальные классы, но и в средние. В школе № 21 число учеников ежегодно вырастает на 25-40 человек.
Тенденция постоянного притока учеников в школе № 21 наблюдается последние восемь лет. Каждый год формируется дополнительный класс. Первого сентября порог школы переступят еще на 45 мальчишек и девчонок больше, чем в прошлом году. Родители стремятся привести сюда своего ребенка, потому что уверены, что он получит все необходимые знания, чтобы успешно окончить основную школу. Ведь на протяжении уже многих лет здесь нет второгодников. Педагоги квалифицированно и планомерно готовят учеников к сдаче итоговой государственной аттестации. Высокие оценки ребята получают не только за обязательные предметы, но и за информатику, химию, обществознание, которые выбирают сдавать многие дети. И заветные "корочки" об окончании 9 классов заслуженно получают все. А некоторые выпускники 2018 года — даже аттестат с отличием.
При этом дети получают не только качественное образование. Огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Особенно — гражданско-патриотическому. В начале сентября в школе произойдет знаменательное событие. Совсем недавно она добилась права носить имя Героя Советского Союза, уроженца Куйбышевской области, моряка Евгения Никонова. Сегодня на территории школы в память о нем, а также о погибших героях-новокуйбышевцах возводится небольшой мемориальный комплекс. Высаженная школьниками липовая Аллея Cлавы ведет к площадке, где расположат якорь, напоминающий о подвиге 20-летнего матроса, не сдавшего в августе 1941 года врагу место расположения советских войск. Здесь же будет находиться памятная плита с именами всех новокуйбышевских героев.патриотических мероприятиях и социально значимых проектах. Только в прошлом учебном году ее ученики стали призерами зонального этапа военно-спортивной игры "Зарница" и городского смотра Постов № 1. Они выиграли конкурс "Бравые ребята" и стали победителями социального проекта "Гражданин" в номинации "Моя малая Родина".
Успехи ребят как в различных конкурсах, так и в учебе связаны, прежде всего, с самоотдачей и высоким профессионализмом педагогического коллектива школы, который два года возглавляет Олег Костюхин. Он и является главным идейным вдохновителем своей команды, в которой собраны любящие детей и свою работу учителя. Такие как победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов Светлана Носкова, призер областного конкурса социальных проектов "Гражданин" Наталья Михиенкова, обладатель знака "Куйбышев — запасная столица" Галина Абрамова, участница всероссийского конкурса "Серафимовский учитель" Светлана Савина и многие другие.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)