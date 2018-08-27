В новокуйбышевской школе №21 число учеников ежегодно вырастает на 25-40 человек

Когда в школе увеличивается количество учащихся? Когда родители доверяют ее педагогам, качеству образования и приводят детей не только в начальные классы, но и в средние. В школе № 21 число учеников ежегодно вырастает на 25-40 человек.

Тенденция постоянного притока учеников в школе № 21 наблюдается последние восемь лет. Каждый год формируется дополнительный класс. Первого сентября порог школы переступят еще на 45 мальчишек и девчонок больше, чем в прошлом году. Родители стремятся привести сюда своего ребенка, потому что уверены, что он получит все необходимые знания, чтобы успешно окончить основную школу. Ведь на протяжении уже многих лет здесь нет второгодников. Педагоги квалифицированно и планомерно готовят учеников к сдаче итоговой государственной аттестации. Высокие оценки ребята получают не только за обязательные предметы, но и за информатику, химию, обществознание, которые выбирают сдавать многие дети. И заветные "корочки" об окончании 9 классов заслуженно получают все. А некоторые выпускники 2018 года — даже аттестат с отличием.

При этом дети получают не только качественное образование. Огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Особенно — гражданско-патриотическому. В начале сентября в школе произойдет знаменательное событие. Совсем недавно она добилась права носить имя Героя Советского Союза, уроженца Куйбышевской области, моряка Евгения Никонова. Сегодня на территории школы в память о нем, а также о погибших героях-новокуйбышевцах возводится небольшой мемориальный комплекс. Высаженная школьниками липовая Аллея Cлавы ведет к площадке, где расположат якорь, напоминающий о подвиге 20-летнего матроса, не сдавшего в августе 1941 года врагу место расположения советских войск. Здесь же будет находиться памятная плита с именами всех новокуйбышевских героев.патриотических мероприятиях и социально значимых проектах. Только в прошлом учебном году ее ученики стали призерами зонального этапа военно-спортивной игры "Зарница" и городского смотра Постов № 1. Они выиграли конкурс "Бравые ребята" и стали победителями социального проекта "Гражданин" в номинации "Моя малая Родина".

Успехи ребят как в различных конкурсах, так и в учебе связаны, прежде всего, с самоотдачей и высоким профессионализмом педагогического коллектива школы, который два года возглавляет Олег Костюхин. Он и является главным идейным вдохновителем своей команды, в которой собраны любящие детей и свою работу учителя. Такие как победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов Светлана Носкова, призер областного конкурса социальных проектов "Гражданин" Наталья Михиенкова, обладатель знака "Куйбышев — запасная столица" Галина Абрамова, участница всероссийского конкурса "Серафимовский учитель" Светлана Савина и многие другие.