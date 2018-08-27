Логико-математическое и визуально-пространственное мышление помогает выработке технических навыков

С 1 сентября прошлого года в школе №15 занимаются по программам развития логико-математического и визуально-пространственного мышления. За столь короткое время учеников удалось увлечь так, что ребята бегут на занятия даже летом.

"Теория множественного интеллекта" Говарда Гарднера стала той основой, опираясь на которую, педагогический коллектив новокуйбышевской школы №15 строит свою работу в течение последнего года.

В прошлом году в рамках своей деятельности по формированию инженерного мышления школа стала тесно сотрудничать с благотворительным фондом "Виктория", который традиционно поддерживает интересные и перспективные образовательные проекты в Новокуйбышевске. И система обучения, которую сегодня внедряют в школе №15, рассчитана именно на перспективу. "Если дети с дошкольного возраста и начальных классов вовлечены в конструкторскую деятельность и техническое творчество, если они с нашей помощью всю школьную жизнь будут развивать логико-математическое мышление, то большинство из них после школы продолжат обучение техническим профессиям, - уверен директор ГБОУ ООШ №15 и инициатор создания новой образовательной системы Алексей Осипов. - Потребность в таких специалистах на рынке труда из года в год растет. Техника занимает все большую часть нашей жизни, и мы должны готовить кадры, которые станут и эту технику обслуживать, и изобретать новую".

Фонд "Виктория" выделил школе средства, на которые было приобретено большое количество обучающего оборудования: беспилотные летательные аппараты и 3D-принтер для изготовления запасных частей к ним, конструкторы "Ардуино", наборы для электронного программирования "Йодо". Это оборудование поможет педагогам реализовать сразу четыре образовательные программы: по управлению робототехникой, ее программированию, ремонту и обслуживанию, а также созданию беспилотных аппаратов собственных модификаций. Мальчишки так увлеклись новым направлением, что большую часть лета по собственному желанию ходили на занятия, для того чтобы 1 сентября на линейке показать свое мастерство по управлению беспилотниками. В новом учебном году эти ребята станут полноправными членами клуба робототехники "РОБ", название которого расшифровывается как "Робототехника - основа будущего". И педагоги планируют, что количество детей, увлеченных техническими науками, вырастет в этом году до 40% от общего числа учащихся.

Созданная в школе развивающая образовательная среда, которая мотивирует детей на постижение инженерных дисциплин, не ограничивается только робототехникой. Помимо информатики, инженерное мышление развивают математика, предметы естественнонаучного цикла, черчение, логика и многие другие дисциплины. Среди них - шахматы и шашки. Поэтому с нового учебного года в школе начнет свою деятельность еще один детский клуб - шахматно-шашечный.

С момента изменения концепции в работе педагогов прошел всего год, но школа №15 у новокуйбышевцев уже ассоциируется с техническим образованием. И не случайно это образовательное учреждение в прошедшем учебном году добилось еще и почетного права носить имя военного ученого-инженера, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Он для сегодняшних учеников служит примером не только мужества и отваги, но и стратегически мыслящего человека, чьи оборонительные сооружения спасали жизни тысяч людей. При поддержке фонда "Виктория" в одной из рекреаций школы создана современная мультимедийная музейная комната, посвященная его жизни. Ее открытие имеет важное значение в гражданско-патриотическом воспитании детей, ведь главной целью школы по-прежнему остается обучение и воспитание всесторонне развитой личности.