Школа №11 делает упор на воспитании у учеников гражданско-патриотических чувств

Школа №11 сегодня делает упор на воспитании у учеников гражданско-патриотических чувств и бережного отношения к своему здоровью. Педагоги стараются помочь каждому ребенку сделать правильный выбор будущей профессии.
В прошлом году новокуйбышевская школа № 11 отметила свой 55-летний юбилей. За эти годы в учреждении сложились крепкие образовательные традиции, которые поддерживаются нынешним педагогическим коллективом. На протяжении многих лет школу возглавляли незаурядные личности, которые легко заряжали своей целеустремленностью всех вокруг.
Светлана Стрижко поставила на высокий уровень организацию методической работы, благодаря чему выросло качество образования. Под руководством Галины Дюжакиной были открыты классы дошколят, что уже тогда обеспечивало преемственность дошкольного и начального образования. Опыт этой работы стал особенно ценен после 2012 года, когда в структуру школы вошли четыре детских сада — два общеобразовательных и два для детей с особыми возможностями здоровья.
Значительно активизировалась работа школы во всех образовательных и воспитательных направлениях с 2015 года, когда возглавила ее Наталья Левина. С ее приходом в программе развития школы появилось несколько подпрограмм, которые позволяют педагогическому коллективу идти в ногу со временем, решая наиболее актуальные задачи современного образования. Одна из этих программ касается профориентационной работы школы. ООШ № 11 заключила трехсторонний договор с Новокуйбышевским государственным гуманитарно-технологическим колледжем, согласно которому в школе на базе 8-9 классов создается группа учеников с углубленным изучением информатики. После окончания школы эти подростки поступают в колледж, и на 2-4 курсах для них осуществляется дуальное обучение. Закончив колледж, студенты имеют возможность на льготных условиях поступить в Самарский государственный социально-педагогический университет. В ближайшее время Наталья Левина планирует подписать подобный договор и с Новокуйбышевским нефтехимическим техникумом, создав группы по углубленному изучению химии. Таким образом, школа усиливает работу по подготовке ребят к получению выпускниками рабочих профессий, имеющих спрос на местном рынке труда.
Но не только будущие рабочие кадры успешно готовит ООШ № 11. Качество основного образования, которое дают здесь педагоги, позволяет наиболее одаренным детям получать аттестаты с отличием и успешно продолжать обучение в старших классах образовательных центров города. В этом году, например, четверо новокуйбышевских 11-классников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И двое из них заканчивали 9 классов в стенах школы № 11.
В последние три года приоритетными направлениями в этом образовательном учреждении являются гражданско-патриотическое и физкультурно-спортивное воспитание. В школе создается развивающая предметно-пространственная среда, находясь в которой, ребенок перенимает правильные нравственные принципы. Уголки с фотографиями достопримечательностей любимого Новокуйбышевска, по правилам дорожного движения, зеленая зона с разнообразными растениями, холл с достижениями учеников и педагогов. Среди этих побед и спортивные кубки, которых с каждым днем становится все больше. Ведь ученики этой школы и бегают лучше многих, и плавают отлично. А еще это самая читающая школа города. "Главное — детям в школе должно быть комфортно, поэтому каждому учителю нужно быть, прежде всего, хорошим человеком", — считает Наталья Левина.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)