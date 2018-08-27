Школа №11 делает упор на воспитании у учеников гражданско-патриотических чувств

Школа №11 сегодня делает упор на воспитании у учеников гражданско-патриотических чувств и бережного отношения к своему здоровью. Педагоги стараются помочь каждому ребенку сделать правильный выбор будущей профессии.

В прошлом году новокуйбышевская школа № 11 отметила свой 55-летний юбилей. За эти годы в учреждении сложились крепкие образовательные традиции, которые поддерживаются нынешним педагогическим коллективом. На протяжении многих лет школу возглавляли незаурядные личности, которые легко заряжали своей целеустремленностью всех вокруг.

Светлана Стрижко поставила на высокий уровень организацию методической работы, благодаря чему выросло качество образования. Под руководством Галины Дюжакиной были открыты классы дошколят, что уже тогда обеспечивало преемственность дошкольного и начального образования. Опыт этой работы стал особенно ценен после 2012 года, когда в структуру школы вошли четыре детских сада — два общеобразовательных и два для детей с особыми возможностями здоровья.

Значительно активизировалась работа школы во всех образовательных и воспитательных направлениях с 2015 года, когда возглавила ее Наталья Левина. С ее приходом в программе развития школы появилось несколько подпрограмм, которые позволяют педагогическому коллективу идти в ногу со временем, решая наиболее актуальные задачи современного образования. Одна из этих программ касается профориентационной работы школы. ООШ № 11 заключила трехсторонний договор с Новокуйбышевским государственным гуманитарно-технологическим колледжем, согласно которому в школе на базе 8-9 классов создается группа учеников с углубленным изучением информатики. После окончания школы эти подростки поступают в колледж, и на 2-4 курсах для них осуществляется дуальное обучение. Закончив колледж, студенты имеют возможность на льготных условиях поступить в Самарский государственный социально-педагогический университет. В ближайшее время Наталья Левина планирует подписать подобный договор и с Новокуйбышевским нефтехимическим техникумом, создав группы по углубленному изучению химии. Таким образом, школа усиливает работу по подготовке ребят к получению выпускниками рабочих профессий, имеющих спрос на местном рынке труда.

Но не только будущие рабочие кадры успешно готовит ООШ № 11. Качество основного образования, которое дают здесь педагоги, позволяет наиболее одаренным детям получать аттестаты с отличием и успешно продолжать обучение в старших классах образовательных центров города. В этом году, например, четверо новокуйбышевских 11-классников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И двое из них заканчивали 9 классов в стенах школы № 11.

В последние три года приоритетными направлениями в этом образовательном учреждении являются гражданско-патриотическое и физкультурно-спортивное воспитание. В школе создается развивающая предметно-пространственная среда, находясь в которой, ребенок перенимает правильные нравственные принципы. Уголки с фотографиями достопримечательностей любимого Новокуйбышевска, по правилам дорожного движения, зеленая зона с разнообразными растениями, холл с достижениями учеников и педагогов. Среди этих побед и спортивные кубки, которых с каждым днем становится все больше. Ведь ученики этой школы и бегают лучше многих, и плавают отлично. А еще это самая читающая школа города. "Главное — детям в школе должно быть комфортно, поэтому каждому учителю нужно быть, прежде всего, хорошим человеком", — считает Наталья Левина.