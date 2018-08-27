16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Лескин: "Фактор личности играет ключевое значение в процессе воспитания" Алексей Дегтев: Необходимо увеличивать объем живого общения детей с педагогами Татьяна Козлова: "Необходимо придать системе образования воспитательный уклон" На что обратить внимание родителям, чтобы сохранить здоровье школьника На стратегической сессии "Лучшее - детям" обсудили проблемы дополнительного образования

Образование Общество

Опыт педагогов новокуйбышевской школы №6 направлен на высокие результаты учеников

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 182
Версия для печати

Новокуйбышевская школа №6 успешно занимается не только образованием, но и воспитанием детей. Сегодня ее педагоги отдают приоритет четырем направлениям работы: кадетскому образованию, экологии, православной культуре и воспитанию в рамках Российского движения школьников.

Фото: предоставлено школой №6

Каждое из перечисленных направлений дает хороший результат. С 2009 года в параллели набирают один кадетский класс. Внеурочные занятия строевой подготовкой, хоровым пением, танцами, посещение бассейна, углубленное изучение военной истории России помогают кадетам всесторонне развиваться. Ребята являются победителями различных городских конкурсов гражданско-патриотической направленности.

Неоднократно школа №6 становилась победителем и призером областного конкурса "Эколидер". Элементы экологии здесь внедрены и в основное обучение, и во внеурочную деятельность. С 2016 года, когда школа стала одной из пилотных площадок Российского движения школьников (РДШ), экологическое направление тесно переплелось с волонтерской работой учеников. Социальные акции "Росток будущего", "Детские площадки — лицо будущего", "Чистое озеро" и другие учат детей ответственности за окружающий их мир, сопереживанию и оказанию посильной помощи всем, кто в ней нуждается. Причем большинство из этих мероприятий проводится с участием воспитанников структурных подразделений школы — детских садов "Бабочка" и "Ежик".

Школа №6 является региональной площадкой по организации внеурочной деятельности по предмету "Основы православной культуры" во 2-7-х классах. Совместно с культурно-просветительским центром "Единение" при храме Николая Чудотворца в школе проводятся ежегодные "Рождественские чтения". Ученики начальных классов не раз становились победителями Всероссийской олимпиады "Наше наследие".

Побед на счету учеников школы немало, и достигаются они во многом благодаря творческому потенциалу педагогов.

Оксана Кабина, директор школы №6 Новокуйбышевска:

— Первостепенную роль в воспитании и обучении ребенка играет сотрудничество школы с родителями. Проводя дни открытых дверей и различные совместные мероприятия, нам удалось добиться позитивного отношения родителей к школе и приблизить их к своим же детям.

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Фото на сайте

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2