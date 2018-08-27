Опыт педагогов новокуйбышевской школы №6 направлен на высокие результаты учеников

Новокуйбышевская школа №6 успешно занимается не только образованием, но и воспитанием детей. Сегодня ее педагоги отдают приоритет четырем направлениям работы: кадетскому образованию, экологии, православной культуре и воспитанию в рамках Российского движения школьников.
Каждое из перечисленных направлений дает хороший результат. С 2009 года в параллели набирают один кадетский класс. Внеурочные занятия строевой подготовкой, хоровым пением, танцами, посещение бассейна, углубленное изучение военной истории России помогают кадетам всесторонне развиваться. Ребята являются победителями различных городских конкурсов гражданско-патриотической направленности.
Неоднократно школа №6 становилась победителем и призером областного конкурса "Эколидер". Элементы экологии здесь внедрены и в основное обучение, и во внеурочную деятельность. С 2016 года, когда школа стала одной из пилотных площадок Российского движения школьников (РДШ), экологическое направление тесно переплелось с волонтерской работой учеников. Социальные акции "Росток будущего", "Детские площадки — лицо будущего", "Чистое озеро" и другие учат детей ответственности за окружающий их мир, сопереживанию и оказанию посильной помощи всем, кто в ней нуждается. Причем большинство из этих мероприятий проводится с участием воспитанников структурных подразделений школы — детских садов "Бабочка" и "Ежик".
Школа №6 является региональной площадкой по организации внеурочной деятельности по предмету "Основы православной культуры" во 2-7-х классах. Совместно с культурно-просветительским центром "Единение" при храме Николая Чудотворца в школе проводятся ежегодные "Рождественские чтения". Ученики начальных классов не раз становились победителями Всероссийской олимпиады "Наше наследие".
Побед на счету учеников школы немало, и достигаются они во многом благодаря творческому потенциалу педагогов.
Оксана Кабина, директор школы №6 Новокуйбышевска:
— Первостепенную роль в воспитании и обучении ребенка играет сотрудничество школы с родителями. Проводя дни открытых дверей и различные совместные мероприятия, нам удалось добиться позитивного отношения родителей к школе и приблизить их к своим же детям.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)