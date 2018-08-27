Опыт педагогов новокуйбышевской школы №6 направлен на высокие результаты учеников

Новокуйбышевская школа №6 успешно занимается не только образованием, но и воспитанием детей. Сегодня ее педагоги отдают приоритет четырем направлениям работы: кадетскому образованию, экологии, православной культуре и воспитанию в рамках Российского движения школьников.

Каждое из перечисленных направлений дает хороший результат. С 2009 года в параллели набирают один кадетский класс. Внеурочные занятия строевой подготовкой, хоровым пением, танцами, посещение бассейна, углубленное изучение военной истории России помогают кадетам всесторонне развиваться. Ребята являются победителями различных городских конкурсов гражданско-патриотической направленности.

Неоднократно школа №6 становилась победителем и призером областного конкурса "Эколидер". Элементы экологии здесь внедрены и в основное обучение, и во внеурочную деятельность. С 2016 года, когда школа стала одной из пилотных площадок Российского движения школьников (РДШ), экологическое направление тесно переплелось с волонтерской работой учеников. Социальные акции "Росток будущего", "Детские площадки — лицо будущего", "Чистое озеро" и другие учат детей ответственности за окружающий их мир, сопереживанию и оказанию посильной помощи всем, кто в ней нуждается. Причем большинство из этих мероприятий проводится с участием воспитанников структурных подразделений школы — детских садов "Бабочка" и "Ежик".

Школа №6 является региональной площадкой по организации внеурочной деятельности по предмету "Основы православной культуры" во 2-7-х классах. Совместно с культурно-просветительским центром "Единение" при храме Николая Чудотворца в школе проводятся ежегодные "Рождественские чтения". Ученики начальных классов не раз становились победителями Всероссийской олимпиады "Наше наследие".

Побед на счету учеников школы немало, и достигаются они во многом благодаря творческому потенциалу педагогов.

Оксана Кабина, директор школы №6 Новокуйбышевска:

— Первостепенную роль в воспитании и обучении ребенка играет сотрудничество школы с родителями. Проводя дни открытых дверей и различные совместные мероприятия, нам удалось добиться позитивного отношения родителей к школе и приблизить их к своим же детям.