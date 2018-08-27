В Сызрани возбудили уголовное дело о контрафакте табака на 41,6 млн рублей

В ходе совместной операции, проведенной полицейскими и сотрудниками УФСБ России по Самарской области, в металлическом ангаре на ул. Фурманова в Сызрани был обнаружен склад немаркированной табачной продукции.
По данным источника в правоохранительных органах, принадлежит контрафакт мужчине 1980 г.р., который числится безработным и имеет судимости за самоуправство и похищение человека.
Примерная стоимость изъятой табачной продукции превысила 41,6 млн рублей.
25 августа по данному факту в сызранской полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору"), санкции которой предусматривают штраф в размере 800 тыс. руб., принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до шести лет.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....