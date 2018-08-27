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Преступления Происшествия

В Сызрани возбудили уголовное дело о контрафакте табака на 41,6 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе совместной операции, проведенной полицейскими и сотрудниками УФСБ России по Самарской области, в металлическом ангаре на ул. Фурманова в Сызрани был обнаружен склад немаркированной табачной продукции.

По данным источника в правоохранительных органах, принадлежит контрафакт мужчине 1980 г.р., который числится безработным и имеет судимости за самоуправство и похищение человека.
Примерная стоимость изъятой табачной продукции превысила 41,6 млн рублей.

25 августа по данному факту в сызранской полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору"), санкции которой предусматривают штраф в размере 800 тыс. руб., принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до шести лет.

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