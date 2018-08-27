В Самаре возбудили дело на мужчину, у которого изъяли пулемет "Максим", ружья и пистолеты

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. В его основу легла операция, которую 10 августа провели сотрудники УФСБ по Самарской области.
Напомним, в обычной квартире жилого дома на пересечении Московского шоссе и ул. Бубнова за ТЦ "Нота" у 54-летнего самарца изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов: пулемет "Максим" калибра 7,62 мм, два пистолета-пулемета УЗИ, пистолет-пулемет ППС, пистолет-пулемет ППШ, восемь ружей "Маузер" калибра 9 мм, семь малокалиберных револьверов иностранного производства, один малокалиберный иностранный пистолет, один иностранный пистолет калибра 9 мм, револьвер системы "Наган" калибра 9 мм.
Кроме того, в числе изъятого - девять нарезных охотничьих ружей различных калибров, четыре гладкоствольных ружья, граната "Ф1", пять сигнальных пистолетов и более 1000 патронов различных калибров.
По данным источника в правоохранительных органах, 24 августа уголовное дело по этому поводу в отделе полиции №2 Промышленного района Самары возбудили по ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов", которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста или даже реального лишения свободы на срок до четырех лет.
О подозреваемом известно, что он является частным предпринимателем.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....