В Самаре шестилетнего ребенка сбил автомобиль рядом с детской площадкой

Рядом с детской площадкой на ул. Ташкентской в Самаре 26 августа автомобиль сбил шестилетнего мальчика.

Как сообщили Волга Ньюс в отделе информации ГУ МВД России по Самарской области, 55-летний водитель SSANGYONG ACTYON двигался по дворовому проезду со стороны ул. Нагорной в направлении ул. Ставропольской. Напротив дома № 45 по Ташкентскому переулку он сбил мальчика, который выскочил на проезжую часть.

"Несовершеннолетний пешеход доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в лечебное учреждение с травмой ноги, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".