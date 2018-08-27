В Советском районе Самары из окна выпал трехлетний мальчик

Вечером 25 августа на ул. Советской Армии в Самаре из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал мальчик. В декабре 2018 г. ему должно было исполниться четыре года. Спасти ребенка не удалось.

Правоохранители ведут проверку обстоятельств произошедшего. Где были родители ребенка, пока не известно. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.