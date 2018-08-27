Новый ледовый дворец открылся в Чапаевске

В понедельник, 27 августа, в Чапаевске состоялось торжественное открытие нового ледового дворца "Старт".

Сегодня осуществилась многолетняя мечта взрослых и детей, отмечает чапаевский тренер Анатолий Новиков. Основная специализация наставника - футбол, но зимой парни, которых он тренирует, охотно переключаются на хоккей. До появления крытой арены тренировались и играли на двух хоккейных коробках, специально построенных в городе для популяризации зимних видов спорта. Открытие "Старта", считает Анатолий Новиков, придаст городу совершенно иной статус.

"Мы будем стремиться, как и в футболе, к лидерству по области. Ребята хотят тренироваться и играть на высоком уровне.Теперь появилась возможность делать это круглогодично", - говорит он.

С тренером согласен игрок чапаевского "Химика" Егор Мысник. По его словам, зимой футболисты с удовольствием становятся на коньки.

"Это драйв, азарт, скорость. Раньше мы ждали, когда зальют лед, теперь сможем играть, когда захотим", - говорит парень.

Егор уверен, что популярность хоккея и фигурного катания, а также отношение к ним в Чапаевске изменятся: "Мы - город спортивный. У нас обязательно будут громкие победы".

Будущий первоклассник Дима Бадиков на коньки встал полгода назад, еще в детском саду. Предпочел хоккей дзюдо, которым занимался. Переход давался сложно.

"Сначала часто падал, потом учился просто ходить по льду вдоль бортика. Сейчас уже катаюсь хорошо", - с гордостью говорит мальчишка.

У семилетнего Максима Шумакова в хоккее два кумира - Валерий Харламов и Евгений Кузнецов. И амплуа он выбрал соответствующее - нападающий. "Он много забивает", - говорит про Максима Дима Бадиков.

Оба парня планируют добиться вместе со своей командой больших успехов. Рассказывают, что готовы для этого чаще тренироваться на новой ледовой арене.

Доступ к "Старту" должны получить не только юные дарования, но и все жители города, независимо от возраста, подчеркнул на открытии "Старта" Дмитрий Азаров. По его словам, спорт и здоровый образ жизни должны стать традицией для горожан.

"Сегодня в Чапаевске формируется достойного уровня спортивный кластер. Не хватает, пожалуй, только реконструкции стадиона, которую мы должны сделать до конца года. И тогда ледовая арена, бассейн, универсальный спортзал и стадион будут долгие годы служить жителям", - отметил глава региона.

Не только спортивная составляющая, но и в целом Чапаевск преобразился, продолжил Дмитрий Азаров. Произошло это во многом благодаря активности жителей, их включенности в жизнь родного города.

"Мы продолжим поддерживать ваши стремления: будем благоустраивать дворы, парки и скверы, приведем в порядок все знаковые места. Уверен, мы и дальше будем гордиться не только славной историей Чапаевска, но и его современными достижениями. Здесь рождаются новые производства, создаются рабочие места, значит, городу быть, городу жить и процветать", - сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров сделал символическое вбрасывание шайбы.

Крытый каток с искусственным льдом был построен при поддержке областного правительства и администрации Чапаевска, рассказал руководитель генподрядной организации СМТ "Электрощит" Андрей Половинкин.

"Это любимый объект - все прошло без сучка и задоринки. Все изменения в проект были направлены только на улучшение", - рассказал он.

"Старт" состоит из двух функциональных блоков - ледовой арены и административно-бытового комплекса. В АБК, помимо технических помещений, функционируют три зала: тренажерный, хореографический и клуб по интересам. Трибуны комплекса рассчитаны на 400 зрительских мест.

Отдельная трибуна с подъемником построена для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с госпрограммой "Доступная среда", - этому вопросу было уделено особое внимание на этапе проектирования. Для маломобильных граждан предусмотрен пассажирский лифт, который позволит им свободно перемещаться между этажами.

Стоит отметить, что чапаевский "Старт" - не единственный спортобъект, который в ближайшее время появится в губернии. Запланировано введение в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса в Нефтегорске, ФОКов в Шентале и Саврухе, бассейны откроются в Стройкерамике и Георгиевке, новый стадион - в Кошках. Кроме того, в населенных пунктах установят более 20 общедоступных универсальных спортплощадок, а в рамках формирования комфортной городской среды преобразится спортивная инфраструктура дворовых территорий.