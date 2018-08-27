В Тольятти стартует хоккейный турнир "Кубок LADA"

C 29 по 31 августа в Тольятти состоится 20-й юбилейный клубный турнир "Кубок "LADA".
В нем примут участие четыре клуба ВХЛ: "Лада" (Тольятти), ХК "Саров", "Ижсталь" (Ижевск) и ЦСК ВВС (Самара). Победитель турнира определится по итогам кругового турнира, сообщает официальный сайт клуба.
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