В Тольятти стартует хоккейный турнир "Кубок LADA"

C 29 по 31 августа в Тольятти состоится 20-й юбилейный клубный турнир "Кубок "LADA".

В нем примут участие четыре клуба ВХЛ: "Лада" (Тольятти), ХК "Саров", "Ижсталь" (Ижевск) и ЦСК ВВС (Самара). Победитель турнира определится по итогам кругового турнира, сообщает официальный сайт клуба.