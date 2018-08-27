ХК ЦСК ВВС заключил контракт с Ярославом Сенниковым

Хоккейный клуб ЦСК ВВС подписал контракт с Ярославом Сенниковым, воспитанником самарского хоккея.
За плечами 22-летнего защитника - два сезона (с 2016 г. по 2018 г.) в ЦСК ВВС. Он провел 81 матч за клуб, в которых набрал в общей сложности 21 очко (6 голов + 15 передач). Сенников также два сезона (с 2014 г. по 2016 г.) играл за самарскую "Комету" в первенстве МХЛ. Ярослав провел за молодежный клуб 71 матч и набрал 18 очков (7 голов + 11 передач), сообщает официальный сайт клуба.
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