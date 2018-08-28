На пр. Кирова под колеса Jeep попали два пешехода

В понедельник, 27 августа, в 14:15, в Самаре произошло ДТП с участием 45-летнего водителя Jeep, ехавшего по пр. Кирова в направлении ул. Стара-Загора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилист сбил 18-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, пересекавших пр. Кирова вне пешеходного перехода. Пострадавших госпитализировали с травмами. По данным ГИБДД, водитель был трезв. По факту случившегося ведется проверка.