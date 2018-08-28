Самарские депутаты познакомились с работой МП "Спецремстройзеленхоз"

Выездные мероприятия - неотъемлемая часть работы депутатов Самарской думы. При этом народные избранники не только посещают общественные территории или проблемные объекты, но и знакомятся с работой самарских предприятий, в том числе муниципальных. Это помогает лучше понять специфику и проблематику каждого из них.

На прошлой неделе депутаты Самарской думы, члены Общественного совета при городской думе и члены Молодежного парламента при городской думе познакомились с сотрудниками МП "Спецремстройзеленхоз". Благодаря предприятию сегодня столица губернии цветет миллионами не только алых роз, но и петуний, канн, бархатцев и настурций. По словам директора МП Петра Кудряшова, в этом году цветы были высажены на площади свыше 36 тыс. кв. метров, что на 30% больше, чем в прошлом. Выращено около двух миллионов экземпляров цветочной рассады, установлены сотни вазонов и кашпо с цветами по всему городу.

Во время весенне-летнего сезона в "Спецремстройзеленхозе" работает около семисот человек. Большинство сотрудников верны своему предприятию уже более 20 лет. Трудоустраиваются здесь и школьники на время каникул. "Мы удовлетворены той работой, которую делаем, зная, что она приносит радость жителям и гостям Самары, - говорит Петр Кудряшов. - В этом году было высажено пять тысяч деревьев, 20 тысяч кустарников, и мы не собираемся снижать планку. Конечно, это ответственность, но и большая честь для нас".

Председатель гордумы Алексей Дегтев вместе с коллегами высоко оценил работу предприятия и акцентировал внимание на том, что на Спецремстройзеленхоз у города большие надежды. "На заседании контрольного комитета был поднят вопрос благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций, - сказал Алексей Дегтев. - В городе еще много работы: это и ликвидация старых аварийных деревьев вблизи образовательных учреждений, и посадка новых саженцев. К тому же красоту, созданную к чемпионату мира по футболу, необходимо поддерживать".

Самарские депутаты убедились в том, что ресурс у предприятия есть, теперь необходимо наметить работы на следующий год. К слову, заготовка рассады и саженцев у специалистов-растениеводов начинается уже с поздней осени, для того чтобы весной клумбы вновь заполнились тюльпанами и петуниями.