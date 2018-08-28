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Туризм Общество

Гостиничная инфраструктура ЧМ стимулирует развитие туризма в регионе

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 августа, состоялась презентации отеля 7 Avenue SPA Hotel. Представители туристических компаний, крупных корпораций и индустрии праздников познакомились со структурой отеля, его номерами, деловыми и переговорными площадками, услугами SPA-комплекса и Галереи ресторанов.

Гостиничная инфраструктура ЧМ стимулирует развитие туризма в регионе Гостиничная инфраструктура ЧМ стимулирует развитие туризма в регионе
Фото: Владимир Котмишев

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что построенная в городе к чемпионату мира по футболу спортивная, транспортная, гостиничная и информационная инфраструктура после завершения мирового футбольного первенства будет работать в режиме наследия и верой и правдой служить горожанам.

Так, появившаяся в период подготовки к ЧМ гостиничная инфраструктура служит стимулом повышения туристической привлекательности региона. Сегодня в центре Самары сформирован туристический кластер, ориентированный на развитие перспективных направлений культурно-познавательного, круизного, пляжного и событийного туризма, объединяющий музеи, объекты культурного наследия, набережную и пляжную зоны, смотровую площадку, пешеходные улицы, парки и скверы, туристские информационные центры.

Чемпионат показал рекордный туристический поток и объемы оказанных туристских и гостиничных услуг, что говорит о высоком туристском потенциале Самарской области и способности принимать значительное количество иностранных и российских туристов.

Созданные отели высокого уровня вместе с их просторными конференц-залами еще до начала спортивных игр начали активно использоваться под проведение крупных деловых мероприятий.
Одним из таких отелей стал отель 7 Avenue SPA Hotel (владелец - ООО "Старт"). Напомним, открытие отеля категории "пять звезд" состоялось в весной 2018 года.

Врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев отметил, что во время проведения чемпионата мира по футболу отель был полностью заполнен как местными, так и зарубежными туристами из Колумбии, Сербии, Уругвая, Коста-Рики, Дании, Австралии, Сенегала, Бразилии и Мексики.

"В период чемпионата отель отлично отработал, здесь размещались одни из основных клиентских групп. Отрадно, что сейчас гостиница дополнительно развивает свои возможности, в том числе по проведению конференций и деловых мероприятий, появляются дополнительные услуги, такие как spa, рестораны, которые будут интересны как местным жителям, так и приезжающим туристам. Думаю, отель будет востребован и далее", - сказал Михаил Мальцев.

Напомним, масштабная реконструкция здания бывшего Дома сельского хозяйства велась с 2011 по 2018 год. Сегодня отель включает 120 номеров площадью от 17 до 70 кв. метров, из них 90 - категории "стандарт", 26 - "джуниор сюит" и четыре "люкса", здесь работают спа-центр, спортзал, бассейн, конференц-зал и четыре ресторана. После чемпионата здесь уже размещались футбольные команды "ЦСКА" и "Локомотив", причем специально для "ЦСКА" конференц-зал отеля был оперативно переоборудован под проведение разминок.

Михаил Мальцев подчеркнул, что развитие туристического потенциала региона невозможно без качественной гостиничной базы:

"Опыт проведения чемпионата мира показал, что комплексное, планомерное наращивание гостиничного фонда и конкуренция между отелями положительно сказываются на развитии туризма в целом. За последние три года в регионе появилось порядка 27 отелей, от эконом-класса до "пяти звезд", поэтому сегодня у туристов, планирующих поездку в Самарскую область, существует хорошая возможность выбора качественного отеля на любой вкус и кошелек".

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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