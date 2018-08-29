Самарские врачи осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске

В четверг, 30 августа, в 10:30 состоится выезд гериатрической бригады Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Октябрьскую центральную городскую больницу.

Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога и офтальмолога осмотрит пожилых пациентов и даст индивидуальные рекомендации.