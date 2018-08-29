На ул. Ново-Садовой столкнулись две легковушки и "Газель"

В среду, 29 августа, по предварительным данным, около полудня на ул. Ново-Садовой, в районе Постникова Оврага, в Самаре столкнулись два легковых автомобилей и "Газель". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Предположительно, в аварии пострадала пассажирка одной из машин. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и "скорой". Обстоятельства случившегося устанавливаются. Авария затруднила движение транспортных потоков. Например, на карте Самары в поисковике "Яндекс" в районе Постникова Оврага указано место ДТП и на ул. Ново-Садовая обозначена автомобильная пробка по направлению "из города" от ул. Челюскинцев до ул. Лукачева, а по направлению "в город" — от ул. Лукачева до ул. Потапова.