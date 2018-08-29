Полузащитник Азер Алиев покинул "Крылья Советов"

По обоюдному согласию сторон самарскую команду покинул полузащитник Азер Алиев, который выступал за "Крылья Советов" с прошлого сезона, сообщает сайт самарского клуба.
За самарцев он провел 40 матчей в Первенстве ФНЛ и Кубке России, в которых отметился пятью забитыми мячами. В этом сезоне Азер появлялся на поле однажды, выйдя на замену в игре против "Ростова".
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)