Полузащитник Азер Алиев покинул "Крылья Советов"

По обоюдному согласию сторон самарскую команду покинул полузащитник Азер Алиев, который выступал за "Крылья Советов" с прошлого сезона, сообщает сайт самарского клуба.

За самарцев он провел 40 матчей в Первенстве ФНЛ и Кубке России, в которых отметился пятью забитыми мячами. В этом сезоне Азер появлялся на поле однажды, выйдя на замену в игре против "Ростова".