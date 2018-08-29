С пристава, подозреваемой в обмане государства на 13 млн руб., взяли подписку о невыезде

С начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре УФССП России по Самарской области взяли подписку о невыезде, обвинение ей пока не предъявляли.

Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

Также следователи направили в региональное УФССП информацию для рассмотрения вопроса об увольнении подозреваемой.

"В случае получения отрицательного ответа следствие будет выходить в суд с ходатайством о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности", — говорит Елена Шкаева.

Напомним, Ленинский межрайонный СО Самары регионального СУ СК РФ по материалам, поступившим из ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Ее подозревают в служебном подлоге.

По версии следствия, в ноябре 2017 г. женщина внесла ложные сведения в "автоматизированную систему ФССП РФ". Пристав создала в системе более 22 тыс. "платежных документов о погашении долга", на основании которых были незаконно окончены более 17 тыс.исполнительных производств. Общая сумма ущерба государству составляет более 13 млн рублей.