С пристава, подозреваемой в обмане государства на 13 млн руб., взяли подписку о невыезде

С начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре УФССП России по Самарской области взяли подписку о невыезде, обвинение ей пока не предъявляли.
Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.
Также следователи направили в региональное УФССП информацию для рассмотрения вопроса об увольнении подозреваемой.
"В случае получения отрицательного ответа следствие будет выходить в суд с ходатайством о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности", — говорит Елена Шкаева.
Напомним, Ленинский межрайонный СО Самары регионального СУ СК РФ по материалам, поступившим из ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Ее подозревают в служебном подлоге.
По версии следствия, в ноябре 2017 г. женщина внесла ложные сведения в "автоматизированную систему ФССП РФ". Пристав создала в системе более 22 тыс. "платежных документов о погашении долга", на основании которых были незаконно окончены более 17 тыс.исполнительных производств. Общая сумма ущерба государству составляет более 13 млн рублей.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....