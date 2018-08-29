Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество на 500 тыс. рублей

Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОП № 5 У МВД России по Самаре Аслану Журтанову. Его признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

В сентябре 2017 г. он потребовал от гражданина 500 тыс. руб. за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом подобные решения были вне компетенции полицейского. 11 сентября 2017 г. мужчина перевел 499 тыс. руб. на указанный Журтановым счет в банке.

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.