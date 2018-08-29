Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество на 500 тыс. рублей

Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОП № 5 У МВД России по Самаре Аслану Журтанову. Его признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
В сентябре 2017 г. он потребовал от гражданина 500 тыс. руб. за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом подобные решения были вне компетенции полицейского. 11 сентября 2017 г. мужчина перевел 499 тыс. руб. на указанный Журтановым счет в банке.
Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.