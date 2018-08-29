16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-полицейского и его знакомого осудили за попытку нажиться на подозреваемой В Тольятти оправдали Владимира Кирюхина, которого обвиняли в обмане "ФИА-Банка" Страдания вдовы из-за ложного обвинения в убийстве мужа-банкира оценили в 1,75 млн рублей Мужчину, сообщившего о заминировании самарского ГУ МВД, направили на принудительное лечение "Заминировавший" ТРК "Аврора-Молл" самарец получил два года колонии строгого режима

Суды Происшествия

Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество на 500 тыс. рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 208
Версия для печати

Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОП № 5 У МВД России по Самаре Аслану Журтанову. Его признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

В сентябре 2017 г. он потребовал от гражданина 500 тыс. руб. за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом подобные решения были вне компетенции полицейского. 11 сентября 2017 г. мужчина перевел 499 тыс. руб. на указанный Журтановым счет в банке.

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2