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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На детской площадке под Самарой ребенку зажало голову игровой конструкцией

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 августа, в "Южном городе" на детской площадке на ул. Земской, 15, ребенку требовалась помощь спасателей. Об этом сообщают в ПСС по Самарской области.

Фото: pssso.ru

По данным чрезвычайной службы, мальчик пытался пролезть под игровой конструкцией, не рассчитал высоту площадки и застрял.

В 11:56 на помощь отправились спасатели техногенного отряда ПСС СО. Конструкцию, которая зажала голову ребенка, они приподняли с помощью гидроинструмента и вытащили пострадавшего из-под игрового центра.

Спасательная операция завершилась успешно, помощь медиков мальчику не потребовалась.

Сотрудники ПСС по Самарской области провели профилактическую беседу с детьми и их родителями на детской площадке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

Вася Дядя 18 мая 2018 22:02 Следствие: "Гибель связанного мужчины в центре Самары могла быть несчастным случаем"

Уделите внимание более правдивой информации, чем той, что донесли убийцы или очевидцы. Мужчина не был жильцом данного дома. Руки и ноги были очень крепко связаны, поэтому не возможно утверждать возможность самовольного прыжка из окна. По телу было много гематом синяков как на лице, на руках и телу. Сам человек был жутко худой как будто его давно не кормили. Также он был трезв в момент смерти, хотя убийцы откуда выкинули тело, утверждают, что он был пьян и буянил. Во рту скорее всего был кляп судя по ранам во рту. Также пропали все документы и два телефона с часами хотя утверждается, что он проживал там. Скорее всего от тела попросту избавились, не получив выгоды и выкинули из окна. Очевидцы должны были слышать крики, как в случае с парнем выпавшим чуть позже. В этом случае при падении никто не кричал. Так утверждают очевидцы видевшие эту трагедию. Также в здании были закрыты все окна, что противоречит рассказам убийц. Они просто избавились и закрыли окно.

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