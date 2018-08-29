Дмитрий Азаров принял участие в видеоконференции с Дмитрием Медведевым по готовности к учебному году

В среду, 29 августа, председатель правительства России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам готовности системы образования к новому учебному году. Участие в ней принял и руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
Премьер-министр, обращаясь к главам регионов, акцентировал внимание на реализации национального проекта "Образование", который разработан в рамках исполнения майского указа президента России. Главная его цель, отметил Дмитрий Медведев, - за шесть лет войти по качеству общего образования в десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей страны - от дошкольника до человека старшего возраста.
"В этом году в нашей стране будут учиться более 15 миллионов школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы - отремонтированы и переоборудованы", - отметил председатель правительства.
В Самарской области 1 сентября свои двери откроют 689 учреждений. Впервые начнутся уроки в двух новых школах - в селе Смышляевка Волжского района на 1360 мест и в селе Новодевичье Шигонского района на 200 мест.
Все учреждения среднего образования комиссионно приняты и готовятся встретить учеников. Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. В этом году на пополнение фондов было направлено 235,4 млн рублей, дополнительно закуплено более 645 тысяч экземпляров учебников.
Обследованы и приняты органами ГИБДД маршруты школьных автобусов. В перевозках задействовано 668 машин на 761 маршруте. Добираться на уроки таким способом будут более чем 17 тысяч учеников региона.
Особое внимание на совещании было уделено созданию мест в детских садах. Дмитрий Медведев отметил, что за последние годы в России создано порядка 1,5 млн дополнительных мест. "Но начатую работу все равно нужно довести до конца. И сделать так, чтобы детские сады смогли принимать всех, кому это необходимо, а в самих учреждениях были соответствующие условия - и с точки зрения комфорта, и с точки зрения санитарных норм и безопасности. Кроме того, мы сегодня серьезно занялись очередями в ясли, ясельные группы. Полностью решить проблему нужно к 2021 году", - подчеркнул премьер-министр.
Благодаря вниманию Дмитрия Азарова к этому вопросу уже к концу 2018 года в Самарской области планируется создать 625 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Всего же будет создано 2720 мест. Новые дошкольные учреждения строятся в жилых районах Волгарь и Новая Самара, два здания в Крутых Ключах и три объекта в Южном городе, а также в Тольятти. Без внимания не оставлены и муниципальные районы губернии. Новый детский сад появится в селе Большая Глушица, завершается капитальный ремонт садика в Похвистневе.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.