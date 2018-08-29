Дмитрий Азаров принял участие в видеоконференции с Дмитрием Медведевым по готовности к учебному году

В среду, 29 августа, председатель правительства России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам готовности системы образования к новому учебному году. Участие в ней принял и руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.

Премьер-министр, обращаясь к главам регионов, акцентировал внимание на реализации национального проекта "Образование", который разработан в рамках исполнения майского указа президента России. Главная его цель, отметил Дмитрий Медведев, - за шесть лет войти по качеству общего образования в десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей страны - от дошкольника до человека старшего возраста.

"В этом году в нашей стране будут учиться более 15 миллионов школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы - отремонтированы и переоборудованы", - отметил председатель правительства.

В Самарской области 1 сентября свои двери откроют 689 учреждений. Впервые начнутся уроки в двух новых школах - в селе Смышляевка Волжского района на 1360 мест и в селе Новодевичье Шигонского района на 200 мест.

Все учреждения среднего образования комиссионно приняты и готовятся встретить учеников. Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. В этом году на пополнение фондов было направлено 235,4 млн рублей, дополнительно закуплено более 645 тысяч экземпляров учебников.

Обследованы и приняты органами ГИБДД маршруты школьных автобусов. В перевозках задействовано 668 машин на 761 маршруте. Добираться на уроки таким способом будут более чем 17 тысяч учеников региона.

Особое внимание на совещании было уделено созданию мест в детских садах. Дмитрий Медведев отметил, что за последние годы в России создано порядка 1,5 млн дополнительных мест. "Но начатую работу все равно нужно довести до конца. И сделать так, чтобы детские сады смогли принимать всех, кому это необходимо, а в самих учреждениях были соответствующие условия - и с точки зрения комфорта, и с точки зрения санитарных норм и безопасности. Кроме того, мы сегодня серьезно занялись очередями в ясли, ясельные группы. Полностью решить проблему нужно к 2021 году", - подчеркнул премьер-министр.

Благодаря вниманию Дмитрия Азарова к этому вопросу уже к концу 2018 года в Самарской области планируется создать 625 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Всего же будет создано 2720 мест. Новые дошкольные учреждения строятся в жилых районах Волгарь и Новая Самара, два здания в Крутых Ключах и три объекта в Южном городе, а также в Тольятти. Без внимания не оставлены и муниципальные районы губернии. Новый детский сад появится в селе Большая Глушица, завершается капитальный ремонт садика в Похвистневе.