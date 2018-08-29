В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Урицкого

В связи с проведением ремонта тепловых сетей и восстановлением благоустройства в Самаре с 29 августа до 25 сентября ограничено движение по ул. Урицкого на участке протяженностью 100 метров от ул. Спортивная в сторону ул. Аксакова.

В этот период движение автобусов маршрута № 266 будет организовано по скорректированной схеме.

Подробнее со схемой ограничения движения и схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.