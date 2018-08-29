В день матча "Крылья Советов" - "Анжи" будет ходить транспорт до стадиона "Самара Арена"

В субботу, 1 сентября, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч шестого тура Российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Анжи" из Махачкалы. Начало матча в 15:00.

Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-й Стадионной, далее - по ул. 2-й проезд. Также для болельщиков доступна парковка у ТЦ "Московский".

Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена"), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена").

Маршрут S5 от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу за четыре часа до начала матча - в 11:00; от ул. Тухачевского до стадиона - в 11:57, последний поезд отправится от ул. Тухачевского в 13:22. Интервал движения трамвая S5 - семь минут.

Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками. Оплата проезда - 25 рублей (без предоставления льгот). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:

- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 206, 261, 295, 297 - до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

- на автобусе №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее - пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.

Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.

Также для вывоза болельщиков со стадиона после окончания футбольного матча будет работать специальный трамвайный маршрут S5.

Посадка на трамваи будет проходить одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамваи будут отправляться по маршруту "Стадион - Барбошина поляна" (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки - по маршруту "Стадион - Железнодорожный вокзал - ул. Тухачевского" (также со всеми остановками по пути следования).