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Футбол Спорт

В день матча "Крылья Советов" - "Анжи" будет ходить транспорт до стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 сентября, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч шестого тура Российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Анжи" из Махачкалы. Начало матча в 15:00.

Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-й Стадионной, далее - по ул. 2-й проезд. Также для болельщиков доступна парковка у ТЦ "Московский".
Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена"), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена").

Маршрут S5 от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу за четыре часа до начала матча - в 11:00; от ул. Тухачевского до стадиона - в 11:57, последний поезд отправится от ул. Тухачевского в 13:22. Интервал движения трамвая S5 - семь минут.

Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками. Оплата проезда - 25 рублей (без предоставления льгот). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 206, 261, 295, 297 - до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусе №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократической, далее - пешком до стадиона;
- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.

Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.

Также для вывоза болельщиков со стадиона после окончания футбольного матча будет работать специальный трамвайный маршрут S5.

Посадка на трамваи будет проходить одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамваи будут отправляться по маршруту "Стадион - Барбошина поляна" (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки - по маршруту "Стадион - Железнодорожный вокзал - ул. Тухачевского" (также со всеми остановками по пути следования).

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Последние комментарии

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

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