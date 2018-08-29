Самарский госпиталь ветеранов войн получил новое медицинское оборудование

На этой неделе Самарский областной госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование от федерального благотворительного фонда "Память Поколений".

Ежегодно в стационаре лечатся более восьми тысяч ветеранов войн и боевых действий, а за всю 75-летнюю историю работы в госпитале прошли лечение и реабилитацию более 350 тысяч ветеранов. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием — аппаратами КТ, МРТ, УЗИ и другими. Но со временем любое оборудование приходит в негодность, поэтому руководство медучреждения обратилось в благотворительный фонд "Память Поколений".

"От момента нашего обращения до получения помощи прошло всего два месяца, — говорит начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн Александр Каширин. — Очень важное оборудование, которое у нас сегодня появилось в операционном блоке — это эндоскопическая установка, позволяющая производить эндоскопические полостные операции. В госпитале было похожее оборудование, но оно пришло в негодность. Очень большое значение имело получить видеоколоноскоп, который расширяет наши диагностические возможности для пациентов, в том числе — по раннему выявлению онкозаболеваний".

Также госпиталь получил аппарат УЗИ с сосудистой программой, которая позволяет четко оценить, в том числе, реабилитационный прогноз пациентов кардиологического профиля. И бестеневые лампы — они нужны, чтобы обзорность операционного поля была эффективной.

"Мы очень рады и благодарны фонду за такую помощь, — сказал Александр Каширин. — И я уверен, что это не разовая акция. Госпиталь имеет большой опыт работы с благотворителями".

Федеральный фонд, благодаря которому стало возможным оснащение госпиталя высокотехнологичным оборудованием, оказывает помощь ветеранам войн и боевых действий, и в том числе — профильным медучреждениям.

"Мы считаем, это очень важно, потому что ежегодно в Самарском госпитале лечится огромное количество ветеранов, — говорит операционный директор фонда "Память Поколений" Надежда Халдеева. — Им проводятся различные обследования, операции, и очень важно, чтобы все это делали на хорошем и современном оборудовании".

Новое оборудование осмотрел и врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов.

"Госпиталь ветеранов войн превращается из лечебно-диагностического в лечебно-реабилитационное учреждение, — отметил Гридасов. — Очень важно, чтобы лечебные и диагностические процедуры оставались на должном уровне. И сегодняшняя помощь от благотворительного фонда позволяет это сделать".