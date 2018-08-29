Самарский госпиталь ветеранов войн получил новое медицинское оборудование

На этой неделе Самарский областной госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование от федерального благотворительного фонда "Память Поколений".
Ежегодно в стационаре лечатся более восьми тысяч ветеранов войн и боевых действий, а за всю 75-летнюю историю работы в госпитале прошли лечение и реабилитацию более 350 тысяч ветеранов. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием — аппаратами КТ, МРТ, УЗИ и другими. Но со временем любое оборудование приходит в негодность, поэтому руководство медучреждения обратилось в благотворительный фонд "Память Поколений".
"От момента нашего обращения до получения помощи прошло всего два месяца, — говорит начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн Александр Каширин. — Очень важное оборудование, которое у нас сегодня появилось в операционном блоке — это эндоскопическая установка, позволяющая производить эндоскопические полостные операции. В госпитале было похожее оборудование, но оно пришло в негодность. Очень большое значение имело получить видеоколоноскоп, который расширяет наши диагностические возможности для пациентов, в том числе — по раннему выявлению онкозаболеваний".
Также госпиталь получил аппарат УЗИ с сосудистой программой, которая позволяет четко оценить, в том числе, реабилитационный прогноз пациентов кардиологического профиля. И бестеневые лампы — они нужны, чтобы обзорность операционного поля была эффективной.
"Мы очень рады и благодарны фонду за такую помощь, — сказал Александр Каширин. — И я уверен, что это не разовая акция. Госпиталь имеет большой опыт работы с благотворителями".
Федеральный фонд, благодаря которому стало возможным оснащение госпиталя высокотехнологичным оборудованием, оказывает помощь ветеранам войн и боевых действий, и в том числе — профильным медучреждениям.
"Мы считаем, это очень важно, потому что ежегодно в Самарском госпитале лечится огромное количество ветеранов, — говорит операционный директор фонда "Память Поколений" Надежда Халдеева. — Им проводятся различные обследования, операции, и очень важно, чтобы все это делали на хорошем и современном оборудовании".
Новое оборудование осмотрел и врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов.
"Госпиталь ветеранов войн превращается из лечебно-диагностического в лечебно-реабилитационное учреждение, — отметил Гридасов. — Очень важно, чтобы лечебные и диагностические процедуры оставались на должном уровне. И сегодняшняя помощь от благотворительного фонда позволяет это сделать".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.