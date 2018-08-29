"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Анжи"

В среду, 29 августа, игроки "Крыльев" в полном составе провели полноценное занятие на клубной базе. Помимо физической подготовки и работы с мячом, велась отработка тактических схем.
Сербский полузащитник Срджан Мияйлович вернулся к тренировкам в общей группе, Жозе Надсон продолжает восстановление по индивидуальной программе.
Матч 6-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Анжи" пройдет на стадионе "Самара Арена" 1 сентября и начнется в 15:00 по самарскому времени.
Игра молодежного первенства будет сыграна накануне, 31 августа, на стадионе "Металлург". Матч начнется в 13:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)