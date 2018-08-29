"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Анжи"

В среду, 29 августа, игроки "Крыльев" в полном составе провели полноценное занятие на клубной базе. Помимо физической подготовки и работы с мячом, велась отработка тактических схем.

Сербский полузащитник Срджан Мияйлович вернулся к тренировкам в общей группе, Жозе Надсон продолжает восстановление по индивидуальной программе.

Матч 6-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Анжи" пройдет на стадионе "Самара Арена" 1 сентября и начнется в 15:00 по самарскому времени.

Игра молодежного первенства будет сыграна накануне, 31 августа, на стадионе "Металлург". Матч начнется в 13:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.